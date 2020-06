Coronavirus, i dati odierni: 170 nuovi positivi, di cui uno nel Lecchese

Nei nuovi positivi registrati oggi, giovedì, 53 sottoposti a sierologico e 84 debolmente positivi

Stazionario il numero di persone ricoverato in terapia intensiva

LECCO – 170 nuovi casi di positività a coronavirus in Lombardia, di cui uno nel Lecchese. Sono i dati diffusi oggi, giovedì, da Regione Lombardia con il consueto bollettino. Sono saliti a 990.652 i tamponi effettuati dall’inizio della pandemia mentre oggi ne sono stati effettuati 9.832. Cala il numero dei pazienti attualmente positivi sceso di 235 unità e pari a 11.992. Da febbraio a oggi sono 93.431 le persone risultate positive al tampone. Di queste, come dicevamo, 170 oggi. Nel dato sono conteggiati i 53 positivi a seguito di test sierologici effettuati a Bergamo e 84 ‘debolmente positivi’. Stazionario il numero di persone ricoverato in terapia intensiva mentre calano quelli ricoverati non in terapia intensiva. Aumentano i guariti e i dimessi confermando il trend delle ultime settimane. 22 invece i morti a causa del Covid, con il numero complessivo salito purtroppo a 16.608 persone.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 24.267 (+28)

Bergamo 14.271 (+79)

Brescia 15.543 (+24)

Como 4.078 (+8)

Cremona 6.596 (+6)

Lecco 2.821 (+1)

Lodi 3.566 (+1)

Mantova 3.463 (+6)

Monza e Brianza 5.745 (+4)

Pavia 5.554 (+5)

Sondrio 1.575 (+6)

Varese 3.878 (+1)