Coronavirus, il bollettino di domenica 7 marzo: 176 nuovi positivi nel Lecchese

In crescita ancora i casi di positività al coronavirus in Lombardia

Ancora sopra quota mille i nuovi positivi in provincia di Milano e Brescia

LECCO – 4.397 nuovi casi con 82.208 persone attualmente positive e 633.977 persone risultate positive al tampone del coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria, un anno fa. E’ questo il bollettino aggiornato a oggi, domenica 7 marzo, in merito alla pandemia in corso.

I dimessi / guariti sono in crescita di 2.780 (totale 523.031) mentre i decessi sono cresciuti di 33 portando a 28.738 il numero complessivo da inizio pandemia. In aumento anche i ricoverati tanto in Terapia intensiva (+8) sia quelli ricoverati nei reparti Covid (+124). Alla data odierna i ricoverati in Terapia intensiva negli ospedali lombardi salgono quindi a 573, quelli nei reparti Covid a 5.058.

La situazione nelle Province (totale e incremento casi)

Milano: 213.841 (1096)

Brescia: 74.942 (1228)

Varese: 65.339 (114)

Monza e della Brianza: 60.012 (381)

Como: 45.363 (166)

Bergamo: 37.463 (369)

Pavia: 33.415 (233)

Mantova: 24.782 (205)

Cremona: 19.038 (161)

Lecco: 18.400 (176)

Lodi: 13.387 (51)

Sondrio: 11.352 (51)