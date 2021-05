Il bollettino del 25 maggio

17 i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore

LECCO – Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-12) e nei reparti (-20). A fronte di 32.446 tamponi effettuati, sono 505 i nuovi positivi (1,5%). I guariti/dimessi sono 1.550.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 32.446 (di cui 16.081 molecolari e 16.365 antigenici) totale complessivo: 10.461.328

– i nuovi casi positivi: 505 (di cui 22 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 763.768 (+1.550), di cui 3.276 dimessi e 760.492 guariti

– in terapia intensiva: 272 (-12)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.453 (-20)

– i decessi, totale complessivo: 33.495 (+17)

I nuovi casi per provincia

Milano: 149 di cui 71 a Milano città;

Bergamo: 28;

Brescia: 45;

Como: 57;

Cremona: 7;

Lecco: 4;

Lodi: 2;

Mantova: 37;

Monza e Brianza: 11;

Pavia: 10;

Sondrio: 4;

Varese: 133.