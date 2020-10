Coronavirus. Mascherine all’aperto, ecco quando sono obbligatorie

Sarà sempre necessario avere la mascherina con sé

I trasgressori rischiano una multa da 400 a 1.000 euro

LECCO – Anche all’aperto bisognerà sempre avere la mascherina con sé e andrà indossata quando si incontra qualcuno. Due le eccezioni: se ci si trova da soli in un luogo isolato e durante l’attività sportiva.

E’ questa la novità più importante che verrà introdotta in tutta Italia con l’entrata in vigore del decreto che sarà firmato oggi, 7 ottobre, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Con il nuovo decreto, che dovrebbe avere la durata di 30 giorni, verranno anche confermate tutte le misure per il contenimento del covid già previste. Al momento, invece, non dovrebbero essere introdotte restrizioni alle attività produttive.

Queste, in sostanza, le principali misure che dovrebbero arrivare in giornata dal Governo a fronte di un numero di contagi con sta ricominciando a correre in diverse regioni d’Italia. Si dovrebbe anche allungare la lista dei Paesi per cui sarà d’obbligo il tampone al rientro: Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Croazia e Repubblica Ceca, come già accade per Malta, Spagna e alcune aree della Francia, Parigi compresa.

Nel decreto che sarà firmato oggi la mascherina si dovrà tenere sempre con sé, anche all’aperto, e andrà indossata quando si sta in un luogo dove ci sono altre persone. Rimangono invece tutte le regole per l’utilizzo al chiuso: negozi, ristoranti, luoghi aperti al pubblico, mezzi pubblici, ecc… La mascherina non sarà obbligatoria in macchina o in moto con i congiunti e quando si va in bicicletta. Il Governo, infine, prevede anche una stretta sui controlli, i trasgressori rischiano una multa da 400 a 1.000 euro.