LECCO – Sono 5.035 i nuovi positivi con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8%. Lecco oggi, 27 ottobre, tocca quota 198.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 29.960, totale complessivo: 2.766.999

i nuovi casi positivi: 5.035 (di cui 260 ‘debolmente positivi’ e 26 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 90.774 (+418), di cui 3.284 dimessi e 87.490 guariti

in terapia intensiva: 271 (+29)

i ricoverati non in terapia intensiva: 2.715 (+256)

i decessi, totale complessivo: 17.310 (+58)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.940, di cui 768 a Milano città;

Bergamo: 93;

Brescia: 170;

Como: 215;

Cremona: 128;

Lecco: 198;

Lodi: 130;

Mantova: 105;

Monza e Brianza: 1.362;

Pavia: 188;

Sondrio: 107;

Varese: 263.