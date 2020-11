Coronavirus, superati gli 11 mila nuovi casi in Lombardia. +283 a Lecco

I dati del 7 novembre

46.099 tamponi effettuati

LECCO – I tamponi effettuati oggi sono 46.099, i nuovi positivi 11.489. Il rapporto è pari al 24,9%. I guariti/dimessi sono 1.118. In Provincia di Lecco i nuovi casi sono 283.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 46.099, totale complessivo: 3.218.458

– i nuovi casi positivi: 11.489 (di cui 569 ‘debolmente positivi’ e 104 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 108.581 (+1.118), di cui 6.120 dimessi e 102.461 guariti

– in terapia intensiva: 610 (+40)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.813 (+250)

– i decessi, totale complessivo: 18.226 (+108)

I nuovi casi per provincia

Milano: 4.520, di cui 1.758 a Milano città;

Bergamo: 382;

Brescia: 710;

Como: 891;

Cremona: 256;

Lecco: 283;

Lodi: 207;

Mantova: 359;

Monza e Brianza: 1.638;

Pavia: 550;

Sondrio: 135;

Varese: 1.222.