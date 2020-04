LECCO – Un video esaustivo per capire com’è il Coronavirus, come agiscono i nostri anticorpi, come funzionano e a cosa servono tampone e test sierologici.

5 minuti e 30 secondi in cui il Dott. Paolo Godina, Direttore di CAB polidiagnostico, spiega in maniera chiara e precisa la diagnosi di laboratorio dell’infezione da Covid-19 (Coronavirus): tampone e test sierologici.