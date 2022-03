Corso Promessi Sposi: chi sono gli incivili della monnezza?

La segnalazione di un lettore stanco della situazione

“C’è qualcuno che non ha ancora capito come si deve fare la differenziata e, ancor prima, non ha capito la buona educazione”

LECCO – Sacchi trasparenti abbandonati sulla aiuola a bordo strada, spazzatura lasciata in angoli nascosti e ancora bottiglie, cartacce e cartone.

Anche in corso Promessi Sposi a Lecco, in prossimità del complesso commerciale vicino al Tribunale di Lecco, c’è chi, incivilmente, abbandona monnezza e rifiuti di ogni genere.

La segnalazione arriva da un lettore che questa mattina, sabato, ha documentato la situazione.

“C’è qualcuno che non ha ancora capito come si deve fare la differenziata e, ancor prima, non ha capito la buona educazione, anche se a mio avviso abbandonare i rifiuti in questo modo è un gesto che va ben oltre l’essere maleducati. Sono gesti incivili che andrebbero sanzionati severamente. Visto che quanto documentato è una cosa che si ripete ogni giorno, chiedo a chi di dovere di intervenire al fine di individuare i responsabili e porre fine a questa pratica cafona e indecorosa, nel rispetto di chi qui ci lavora e ci abita”.