Covid. Gli ultimi dati: +8 mila casi in Lombardia, 228 nel lecchese

Il report di Regione Lombardia sui contagi segna quasi 9 mila casi in un giorno

In provincia di Lecco sono 228 i nuovi casi in un giorno, due decessi

LECCO – Sono 2.064 i nuovi guariti/dimessi e 8.919 i positivi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%. E’ quanto emerge dal report di sabato diffuso da Regione Lombardia.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 46.781, totale complessivo: 2.944.616

– i nuovi casi positivi: 8.919 (di cui 421 ‘debolmente positivi’ e 70 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 96.198 (+2.064), di cui 4.265 dimessi e 91.933 guariti

– in terapia intensiva: 392 (+22)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.033 (+335)

– i decessi, totale complessivo: 17.535 (+73)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.730, di cui 1.553 a Milano città;

Bergamo: 243;

Brescia: 413;

Como: 475;

Cremona: 184;

Lecco: 228;

Lodi: 151;

Mantova: 248;

Monza e Brianza: 1.207;

Pavia: 387;

Sondrio: 133;

Varese: 1.202.

In provincia di Lecco: 228 casi e due decessi

Tra i comuni lecchesi con maggiori aumenti di casi si segnalano 26 nuovi contagi a Lecco città, 7 nuovi casi a Casatenovo, 15 casi a Oggiono, 12 casi a Valmadrera, 9 a Missaglia. Due i morti nelle ultime 24 ore, il numero delle vittime in provincia di Lecco sale a 487,

Ecco le tabelle degli ultimi due giorni con i casi totali da inizio pandemia nei principali comuni lecchesi.