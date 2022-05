LECCO – A fronte di 25.358 tamponi effettuati, sono 2.276 i nuovi positivi (8,9%).

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 25.358

– i nuovi casi positivi: 2.276

– in terapia intensiva: 34 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 770 (-28)

– i decessi, totale complessivo: 40.412 (+4)

I nuovi casi per provincia