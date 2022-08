LECCO – A fronte di 18.822 tamponi effettuati, sono 2.366 i nuovi positivi oggi, domenica 28 agosto, in Lombardia (14%). Nelle ultime 24 ore si sono registrati ancora 15 morti, portando il totale delle vittime da inizio pandemia in Lombardia a 42.204. Cala il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari: 673 (-13). I pazienti in terapia intensiva sono 21, uno meno di sabato.

I dati per provincia