Il bilancio delle due associazioni di soccorso della città di Lecco

Più di 320 mila chilometri percorsi per attività di trasporto sanitario

LECCO- Numeri importanti quelli che emergono dal report del 2021 della Croce San Nicolò e di Lecco Soccorso: sono ben 13.376 i servizi effettuati lo scorso anno dalle due associazioni di soccorso che hanno sede in corso Carlo Alberto a Lecco.

Gli interventi di emergenza per il 118 effettuati sono stati 3.367, sono stati invece 5.571 i trasporti di pazienti per dialisi, 1.543 i trasporti per trasferimenti ospedalieri e 2.028 per dimissioni, 692 per esami e visite, 67 per ricoveri.

Durante le attività di soccorso sono state 65 le volte che è stato utilizzato l’elettrocardiografo (Eli10) e 15 il defibrillatore Dae.

Complessivamente, lo scorso anno, i mezzi di trasporto sanitario delle due associazioni hanno percorso in tutto ben 320.310 chilometri.

Alla normale attività di trasporto ammalati, si aggiungono anche i corsi alla popolazione, di aggiornamento all’uso del DAE e alle aziende.

“Il grande grazie – scrive Maria Pia Livoni rappresentante delle due realtà lecchesi – va ai sessanta volontari ai nove dipendenti e a tutti cittadini e istituzioni che in questo anno molto difficile ci hanno supportato”