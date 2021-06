Da lunedì Lombardia in zona bianca, l’annuncio del presidente Fontana

I dati sono in costante miglioramento, dal 14 giugno niente coprifuoco

“Se le cose stanno andando così bene lo si deve anche alla grande partecipazione dei lombardi alla campagna vaccinale”

LECCO – “Da lunedì la Lombardia passa in zona bianca”. Lo ha annunciato nel pomeriggio il presidente della Lombardia Attilio Fontana attraverso i social. I dati sono positivi e così, dopo circa 9 mesi, verrà abolito anche il coprifuoco.

“Tutti i parametri sono in costante miglioramento – ha aggiunto il governatore della Lombardia -. Se le cose stanno andando così bene lo si deve anche e sicuramente alla grande partecipazione dei lombardi alla campagna vaccinale. Grazie a tutti e avanti così!”

“Il dato di oggi – aggiunge Letizia Moratti – certifica 23 positivi ogni 100.000 abitanti, con un costante e sensibile calo dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Il ritorno però alla completa normalità di tutte le attività senza restrizioni, fatta eccezione per le discoteche, e il venir meno del coprifuoco serale non significa un ‘liberi tutti'”.

Rimangono obblighi e divieti volti a ostacolare la diffusione dei contagi. “Resta quindi l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto e al chiuso, negli spazi pubblici e privati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Resta inoltre in vigore il divieto di assembramento”.

“Questo risultato da tanto atteso e auspicato – conclude la vicepresidente di Regione Lombardia – è da attribuire al forte impulso avuto dalla campagna vaccinale, che ha toccato quota 7 milioni di somministrazioni. Ma soprattutto allo straordinario senso civico dei lombardi, che hanno rispettato regole e protocolli. Per questo ribadisco l’appello alla responsabilità di ognuno, nonostante il miglioramento della situazione e il progressivo aumento della popolazione vaccinata”.