Da oggi (lunedì) in vigore il Super Green Pass, ecco le nuove regole

LECCO – Entra in vigore da oggi, lunedì 6 dicembre, il super green pass, la certificazione verde rafforzata che premia chi è in regola con le vaccinazioni permettendo di continuare a svolgere tutte le attività anche qualora la situazione epidemiologica dovesse peggiorare.

Il Governo ha pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno le faq e la tabella riassuntiva delle attività consentite a seconda che una persona possegga il super green pass, il green pass normale oppure nessuna certificazione verde. In quest’ultimo caso rientrano le persone non vaccinate e neppure sottoposte a tampone, mentre il certificato base si ottiene con la prima dose di vaccino, con la guarigione dal Covid (entro 6 mesi) oppure con un tampone negativo che dura 48 ore per l’antigenico e 72 per il molecolare. Il terzo livello, quello introdotto da oggi, lunedì 6 dicembre, è appunto il green pass rafforzato che spetta a chi è vaccinato con doppia dose da meno di nove mesi e chi è guarito da non più di sei oppure a chi si sottopone alla terza dose, ottenendo un nuovo certificato verde, della durata di 9 mesi, dal giorno della somministrazione. La strategia alla base del Governo Draghi è quella di consentire a chi ha il super green pass (per chi ha già effettuato due dosi di vaccino non è necessario scaricarlo, basterà essere in regola con i mesi di “durata” della certificazione verde, abbassata ora da 12 a 9 mesi) di poter svolgere regolarmente tutte le attività anche qualora l’andamento dell’epidemia dovesse portare la propria regione di residenza in una fascia più restrittiva rispetto a quello attuale. A oggi infatti, tutte le Regioni sono in zona bianca ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Bolzano.

TABELLA ATTIVITA’ CONSENTITE SENZA : CON GREEN PASS BASE : RAFFORZATO

Lavoro

Il certificato base resta obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, mense comprese. Servirà il green pass rafforzato per tutti quei lavoratori pubblici per i quali è previsto l’obbligo vaccinale: personale sanitario e delle Rsa e, dal 15 dicembre, anche personale scolastico, forze di polizia, militari.

Spostamenti

Con la propria auto ci si può spostare liberamente, anche se non si è vaccinati, nelle regioni bianche e gialle, mentre in quelle arancioni se non si ha il green pass ci si può muovere verso altri comuni o verso altre regioni “solo per necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune”.

Per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o di linea privati serve il green pass

Impianti di sci

Sarà possibile acquistare lo skipass per funivie, cabinovie e seggiovie solo con il pass ‘base’ in zona bianca e gialla, ‘rafforzato’ in zona arancione. Il green pass non è invece necessario in zona bianca e gialla per comprare lo skipass “per uso esclusivo” degli impianti aperti.

Bar e ristoranti

In zona bianca e gialla il caffè al bar è consentito a tutti. Ma in arancione servirà avere il super certificato. Al chiuso ci si siede invece solo con il green pass rafforzato fin dalla zona bianca.

Negozi e servizi

Senza super green pass non si può andare al centro commerciale nei fine settimana in zona arancione, se non per entrare in negozi alimentari, edicole, farmacie, librerie e tabacchi.

Alberghi e strutture ricettive

Serve il pass base, anche per usufruire dei ristoranti degli hotel. Chi non è cliente dell’albergo potrà sedersi all’aperto delle strutture in zona bianca e gialla senza il pass, mentre al chiuso dovrà esibire quello rafforzato.

Sport

All’aperto è sempre consentita senza il pass. Servirà invece quello base per palestre e piscine al chiuso in zona bianca e gialla e quello rafforzato in arancione.

Musei, cinema, discoteche e stadi

Serve il pass, il base, per i musei n zona bianca e gialla, mentre per cinema, teatri, concerti, discoteche, stadi e palazzetti (con capienza al 75% all’aperto e al 60% al chiuso) serve invece quello rafforzato.