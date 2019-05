Roberto Ferrari, da Radio Deejay alla festa disco anni ’80/’90 di Pescate

Sabato 1 giugno la nuova iniziativa organizzata dall’Associazione Papà di Pescate

PESCATE – La mitica disco music degli anni ’80/’90 con l’incona di Radio Deejay Roberto Ferrari.

I “vulcanici” Papà di Pescate, con il patrocinio del comune di Pescate, ripropongono l’evento “Disco music mitici anni ’80-’90” in programma sabato 1 giugno a partire dalle 15 al parco Addio Monti.

Il programma prevede dalle 15 apertura area gonfiabili riservata ai bambini. Fino alle 17.30 protagonisti saranno i balli country con la scuola di ballo “700 metri sopra il cielo”. Alle 17.30 il testimone passera alla scuola di ballo “Dance for you” di Viola Cesana con i balli moderni. Dalle 18 invece ci si potrà scatenare con lo spritz schiuma party a base di musica dance non stop e aperitivo. Alle 21 il momento clou della serata: direttamente da Radio Deejay Roberto Ferrari animerà la serata. Come sempre non mancherà un punto ristoro (apertura a partire dalle 18).

“Scopo della serata sarà unicamente quello di far divertire grandi e piccini con un tuffo nella musica dance degli anni ’80-’90 – hanno detto gli organizzatori dell’associazione Papà di Pescate -. Parte dell’incasso della manifestazione sarà donato in beneficenza al fondo delle famiglie bisognose di Pescate”. Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook Associazione Papa di Pescate.