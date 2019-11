Da settimane protesta fuori dal municipio. “La mia casa finita al demanio”

Giuseppe Locci protesta da settimane davanti al Comune di Lecco

“Per una pratica di cambio d’uso, la mia casa è stata intestata al demanio”

LECCO – E’ tornato più volte negli ultimi mesi davanti al Comune di Lecco, ‘indossando’ un cartello per attirare l’attenzione sul proprio caso e per invocare una risposta positiva dal Comune alle proprie richieste: è la protesta portata avanti da Giuseppe Locci, cittadino lecchese.

Un problema sorto diverso tempo fa quello da lui posto, nato, ci spiega, con la richiesta di cambio destinazione d’uso di un immobile di cui è titolare, un ex laboratorio artigianale. “Trovatomi in difficoltà ho dovuto adibirlo ad abitazione non avendo altro posto dove stare” racconta.

La pratica arrivata all’ufficio idraulico del Comune di Lecco non avrebbe però avuto l’esito sperato, anzi: “L’immobile è stato valutato sulla carta come se fosse del demanio, seppur di mia proprietà. Io ci sono entrato comunque ad abitare, non potendo fare diversamente, ma chiedo che venga regolarizzata questa situazione”.

Il signor Locci ha già avuto modo di confrontarsi con gli uffici comunali, senza esito. Per questo torna ancora, tutte le settimane, davanti a Palazzo Bovara: “Chiedo che i venga restituita la proprietà della casa e che venga effettuato il cambio di destinazione d’uso”.