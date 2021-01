Dai Vigili del Fuoco il grazie a Giuseppe Rocchi per la collaborazione e la professionalità

L’attestato di stima all’ex capostazione del Cnsas da parte dei Vigili del Fuoco

“Sentiti ringraziamenti per la collaborazione e professionalità dimostrata negli anni passati insieme”

LECCO – Nella giornata di ieri, giovedì, abbiamo pubblicato la videointervista all’ormai ex capo stazione di Lecco del Soccorso Alpino Giuseppe Rocchi che dal 1° gennaio ha passato il testimone a Massimo Mazzoleni.

Dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco è arrivata pochi minuti fa una nota di ringraziamento per quanto fatto durante gli anni in cui è stato alla guida della Stazione di Lecco del Cnsas: “Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, in particolare gli uomini del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), porge i più sentiti ringraziamenti a Giuseppe Rocchi, capo stazione uscente del Cnsas Lecco, per la collaborazione e professionalità dimostrata negli anni passati insieme”.