Dehors di Pescarenico, verso la fine lavori. Affidamento per 10 anni

Entro fine mese dovrebbero concludersi i lavori al Dehors a Pescarenico

Chiosco, docce e ciclo-officina, delineate le linee guida per il bando di affidamento

LECCO – Dovrebbero concludersi entro fine mese i lavori al Dehors di Pescarenico: la struttura, situata nel parco Addio ai Monti, è destinata a diventare un punto di ristoro lungo la ciclabile sul lago, accogliendo un chiosco bar, spogliatoi con docce e una ciclo-officina per noleggio di bici e piccole riparazioni. Il costo di 270 mila euro è stato interamente finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

Il cantiere si era aperto nel maggio del 2020 e si stimavano circa 150 giorni di lavoro per concludere l’intervento, ne sono trascorsi invece molti di più, oltre due anni. Ora che si avvicina la realizzazione dell’opera, il Comune si prepara ad affidarne la gestione. La giunta ha infatti approvato le linee guida per il bando di concessione d’uso del dehors.

La concessione avrà durata di 10 anni ripetibili (10+10), mediante procedura aperta e sarà assegnata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto della qualità dei progetti che saranno presentati, tempistiche e piano manutenzioni.

Si parte da un canone di concessione di 15 mila euro annui, ridotto a 10 mila per i primi tre anni.

Tra le indicazioni date dalla giunta, viene chiarito che il concessionario avrà la facoltà di ricercare e stipulare accordi di sponsorizzazione e partnership per le attività esercitate, previa comunicazione al Comune di Lecco. Non sono consentire sponsorizzazioni inerenti prodotti o servizi che possano recare danno all’immagine del Comune Non sarà possibile da parte del concessionario attivare modifiche strutturali laddove il Comune abbia già ottenuto le autorizzazioni edilizie necessarie in ottemperanza alla normativa di settore vigente.