Domenica delle Palme: processione a Lecco e sacra rappresentazione a Maggianico

Domenica, ore 9.30, benedizione e la distribuzione degli ulivi in piazza Garibaldi e processione

In serata, nella chiesa di Maggianico, in scena “Lo spettacolo della Croce”

LECCO – Il 24 marzo si celebra la “Domenica delle Palme” che segna l’inizio dei riti e delle celebrazioni della Settimana Santa verso la Pasqua ormai prossima. Ad ogni Messa, nelle parrocchie della comunità pastorale Madonna del Rosario di Lecco verranno distribuiti i rami di ulivo benedetti.

Un invito particolare è per la celebrazione solenne nel centro di Lecco: alle 9.30 di domenica 24 marzo è in programma la benedizione e la distribuzione degli ulivi in piazza Garibaldi di Lecco. Da lì inizierà la processione verso la Basilica di San Nicolò.

“Con la processione della Domenica delle Palme – spiega il prevosto di Lecco, monsignor Davide Milani – celebriamo l’ingresso in Gerusalemme di Gesù come re della pace, per vivere la sua passione, morte e risurrezione. Quest’anno il rito evidenzia un tratto quanto mai attuale e necessario: con la processione nel centro città con i rami d’ulivo vogliamo insieme elevare una preghiera comunitaria per la pace. Nella Genesi, la colomba con il ramo d’Ulivo è segno di riconciliazione: vogliamo invocare il dono della pace nella terra di Gesù, in Ucraina e in tutte quelle terre devastate dalla violenza”.

A Maggianico “Lo spettacolo della Croce”

Lo scenario della passione di Cristo così come viene descritta dai Vangeli, ma pure attraverso l’esperienza mistica di Jacopone da Todi e le rivelazioni della mistica Maria Valtorta: il tutto a costruire uno spettacolo sacro di intensa espressione poetica. È quanto viene proposto, in vista della Settimana Santa e della Pasqua, dalla Comunità pastorale Beato Serafino Morazzone di Maggianico-Chiuso: l’appuntamento è per domenica 24 marzo alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Maggianico di Lecco (ingresso libero).

“Lo spettacolo della Croce”, questo il titolo della sacra rappresentazione, è curato dalla compagnia “Splendor del vero” guidata da Luisa Oneto e Silvio Scarpolini: attrice e regista lei, cantautore e musicista lui, i due sono anche i promotori della prima Scuola di Musical a Varese. Luisa Oneto ha tra l’altro curato la regia di spettacoli tratti dalle opere di Claudel, Jacopone da Todi, Sant’Agostino, Manzoni. La storia della passione, morte e resurrezione di Gesù riproposta da “Splendor del vero” è stata presentata negli ultimi anni in numerose città e parrocchie italiane, in particolare durante la Quaresima o a Pasqua.