Domenica 10 luglio incrocia le braccia il personale di Trenord

Non sono previste fasce di garanzia. Autobus sostituitivi per le corse non effettuate tra Cadorna e Malpensa

LECCO- La prossima domenica, 10 luglio, è previsto uno sciopero sui treni indetto dalle rappresentanze sindacali: per l’intera giornata in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente non ci saranno fasce di garanzia, trattandosi di un giorno festivo.

Trenord fa sapere che saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1.

Inoltre, non saranno garantiti i collegamenti né verso il Lago di Garda e le altre destinazioni turistiche né verso Arona Air Show 2022, che si terrà ad Arona il 9 e il 10 luglio.

Si consiglia di controllare le informazioni sulla circolazione in tempo reale su trenord.it o sull’App Trenord.