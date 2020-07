Domenica il primo “Tour Manzoniano” con la navetta Linee Lecco

In autobus alla coperta dei luoghi dei Promessi Sposi

Questa domenica la prima sperimentazione dei Tour Manzoniani con Linee Lecco

LECCO – Questa domenica, 19 luglio, prenderà il via la giornata promo dei Tour Manzoniani. Sarà una sperimentazione della campagna culturale e turistica della Città che riguarderà le domeniche dedicate alle visite guidate dei luoghi letterari del Manzoni che il Comune di Lecco, in collaborazione con LineeLecco, offrirà a cittadini e turisti per la promozione del territorio.

L’iniziativa di domenica vuole essere il lancio di questa campagna e permetterà agli organizzatori di completare e affinare il progetto.

“Dopo le ‘domeniche ai piani d’Erna’ – con l’istituzione del bus navetta – anche questa iniziativa si inserisce in quelle attività che LineeLecco sta supportando per la promozione turistica e culturale della Città, tutto con l’obiettivo di agevolare la fruibilità di luoghi e patrimoni unici, nel rispetto della natura e dell’ambiente che ci circonda” spiegano dalla società di trasporto pubblico.

Il tour che si svolgerà sul pullman messo a disposizione da LineeLecco, ha un costo di euro 15,00.

Per chi volesse pranzare c’è la possibilità di mangiare presso un ristorante convenzionato al costo di euro 15,00.

Nello specifico, il programma della giornata prevede: