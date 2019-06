Domenica, ore 22.30: a Lecco i fuochi d’artificio sul lago

Giornata ricca di eventi, ecco il programma

Nell’ultima domenica di giugno si celebra la Festa del Lago e della Montagna

LECCO – Ultima domenica di giugno, tempo di fuochi d’artificio in quel di Lecco. Una lunga tradizione che si ripete nell’ambito della la Festa del Lago e della Montagna, omaggio agli elementi principe della città di Lecco.

La serata si aprirà con la processione religiosa in programma alle 21.30 che, partendo dalla Basilica di San Nicolò, prenderà poi il largo avanzando nelle acque con al seguito le tipiche imbarcazioni lariane “Lucie” fino a concludersi con la tradizionale benedizione del lago.

Alle 22.30 dal lungolago cittadino si potrà ammirare l’atteso spettacolo pirotecnico, a cui quest’anno, in omaggio alle nostre montagne, seguirà Montagne di luci e di colori, un’iniziativa promossa da Spacecannon Sne in collaborazione con il Comune di Lecco, che consentirà di ammirare alcune cime e pareti rocciose “sotto una nuova luce”.

GIORNATA RICCA DI INIZIATIVE

Una giornata ricca di iniziative e appuntamenti: al mattino sarà allestito dalle 10 in lungo Lario Cesare Battisti il mercatino della creatività, dalle 14.45 sarà possibile apprezzare la città dall’alto con le visite guidate al campanile di San Nicolò, mentre in piazza Garibaldi con Ltm sfileranno durante il giorno le auto d’epoca.

Nel pomeriggio, alle 16, si terranno le esibizioni dei paracadutisti sul bacino lecchese del lago e alle 18 in piazza Garibaldi troverà spazio il concerto “Atlantica, musica per unire” a cura del corpo musicale Alessandro Manzoni – Città di Lecco. Sempre alle 18 sarà possibile fare “Un salto in montagna” partecipando alle visite guidate al nuovo polo espositivo della montagna allestito all’interno di Palazzo delle Paure, con ingresso libero su prenotazione. Infine, ore 20, la regata promozionale delle Lucie organizzata dal Gruppo Manzoniano Lucie sarà protagonista delle nostre acque.

Inoltre, in coincidenza con le celebrazioni mondiali dell’Asteroid Day, al Planetario Civico di Lecco si terrà alle ore 16 lo “Spettacolo d’impatto” proiettato in cupola.

“UNA TRADIZIONE CHE CI FA RISCOPRIRE LA BELLEZZA DEL NOSTRO TERRITORIO”

“Ogni anno – commenta l’assessore al Turismo del Comune di Lecco Francesca Bonacina– la tradizione ci fa riscoprire la generosa bellezza paesaggistica che la nostra terra sa offrire, rendendosi sempre capace di stupire tanto turisti e visitatori quanto coloro che ogni giorno la vivono. Un grazie ai tanti soggetti della città e del territorio che, col loro fattivo impegno, hanno con noi contribuito a costruire questo ricco programma che parla da sé… e che vi aspetta!”