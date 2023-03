Domenica si corre la Maratonina di Lecco, attenzione alla viabilità

Obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione

Ecco le modifiche in programma per il 5 marzo

LECCO – Domenica 5 marzo Lecco ospiterà la 14^ Lecco City Half Marathon, con importanti modifiche alla viabilità cittadina, necessarie allo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva. La mezza maratona di Lecco, organizzata dallo Spartacus Sport Events con il patrocinio del Comune di Lecco si snoda su 2 giri completamente pianeggianti e attraversa i punti più panoramici di Lecco, sino al Comune di Abbadia Lariana da un lato e al rione di Pescarenico dall’altro, per una formula multilap con andamento a bastone, che la rendono una delle più spettacolari maratonine d’Europa.

Così l’assessore allo sport del Comune di Lecco Emanuele Torri: “La tradizionale manifestazione sportiva della Maratonina quest’anno si arricchisce di un’iniziativa rivolta ai bambini della scuola primaria e alle loro famiglie: questo, insieme al nuovo tracciato, rappresenta sicuramente un elemento di attrattività che, mi auguro, possa rendere memorabile questa 14^ edizione. Rivolgo a tutti i partecipanti un caloroso saluto e agli organizzatori dell’Asd Spartacus un sentito ringraziamento per l’impegno profuso nella realizzazione di questa half marathon”.

Le modifiche alla viabilità

Le modifiche alla viabilità prevedono il divieto di transito veicolare dalle 7 alle 13 in lungo Lario Isonzo, in direzione Sondrio, via Nazario Sauro e piazza Garibaldi e dalle 9 alle 13, in funzione dell’andamento della competizione, lungo il percorso di gara, la sospensione del senso unico di marcia in via Spirola, dal civico 12 a via Sondrio, in via Torri Tarelli, in via Nava, nel tratto da via Sirtori a via Torri Tarelli, in via Adda, nel tratto dal Ponte Kennedy a via Bezzecca e in via Dell’Isola, dal civico 12 a via Amendola, l’inversione del senso di marcia in via Sirtori, via Pizzi e via Cantù, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 di sabato alle 17 di domenica in piazza Garibaldi e dalle 7 alle 13.30 di domenica in via Nazario Sauro, lungo Lario Isonzo, in direzione Sondrio, via Corti, da corso Martiri alla pedonale a lago, lungo il lato dei civici pari, e via Adda, dal Ponte Kennedy a via Bezzecca, negli stalli di sosta lungo il lato sinistro, oltre alla sospensione della ZTL in via Carlo Cattaneo dalle 9 alle 13.