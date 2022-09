La polleria aveva aperto nel 1936 e nel 2016 era stata premiata da Regione Lombardia come Negozio Storico

La titolare Stefania Vertemati: “Non riusciamo a sostenere i costi, oggi si preferisce andare al supermercato”

LECCO – Chiuderà sabato la storica Polleria Vertemati di Piazza Manzoni, in centro città. Aperta nel 1936 da Giuseppe Vertemati e dalla moglie Maria, entrambi nativi di Lomagna, l’attività era stata premiata nel 2016 dalla Regione Lombardia come Negozio Storico. A ritirare il premio Lino Vertemati, figlio di Giuseppe, che nella Polleria aveva cominciato a lavorare a soli 14 anni, subentrando poi nella gestione del negozio insieme alla moglie, Silvana Eugenia Castagna. Una storia di famiglia, nel quale passione, dedizione e sacrifici si sono intrecciati per oltre 80 anni.

Oggi a gestire il negozio è Stefania, figlia di Lino e Silvana: “Ho cominciato a lavorare qui nel 2003, nel 2015 ha iniziato a darmi una mano anche mio figlio, Marco – racconta – siamo insomma arrivati alla quarta generazione”. Sabato la Polleria Vertemati abbasserà definitivamente le saracinesche: “Una decisione molto sofferta ma non vedevamo altra soluzione – ha raccontato Stefania da dietro il bancone del suo negozio – qui è sempre venuta tanta gente, anche oggi i clienti non mancano a dirla tutta. Abbiamo monitorato per oltre un anno e mezzo la nostra clientela, il dato fondamentale emerso è che è buona, di ceto medio-alto, ma piuttosto anziana. Possiamo dire che non c’è stato ‘ricambio generazionale’ e questo ha inciso sui conti”.

“Oggi – riflette Stefania – soprattutto i più giovani preferiscono fare la spesa al supermercato, si trova tutto e a prezzi più convenienti. Capisco un giovane che lo fa, anche a fronte dell’aumento dei prezzi, ma personalmente io sono per la qualità e l’eccellenza del prodotto che al supermercato non si trova. Sabato chiuderò il mio negozio ma continuerò a fare la spesa nei negozi di quartiere dove so che troverò prodotti di qualità”.

“Ho letto il dispiacere negli occhi dei miei clienti quando ho comunicato la notizia – ha raccontato Stefania – negozi come il nostro sono un punto di riferimento per i cittadini, come ho sempre detto offrono prodotti di qualità ma anche un servizio di tipo sociale. Con i clienti si crea un rapporto, si condivide la quotidianità. Sicuramente ci mancherà questa cosa e credo mancherà anche a loro”.

Il valore del negozio di quartiere non è venuto meno durante il Covid quando la Polleria Vertemati ha lavorato intensamente per portare i propri prodotti a domicilio: “Abbiamo venduto tanto e servito la spesa a tantissimi clienti, non solo a Lecco – ha ricordato Stefania – oggi facciamo consegna a domicilio ma solo per gli anziani. Alcuni giorni lavoriamo anche per dodici ore… poi però vanno fatti i conti e ci siamo resi conto che non tornavano più”.

Di fronte all’incertezza Stefania ha preso la decisione più sofferta, chiudere il negozio. L’ultimo giorno di attività avrebbe dovuto essere il 30 settembre ma per problemi di approvvigionamento la chiusura sarà anticipata a sabato. Dopo questa data sia Stefania che suo figlio inizieranno un nuovo lavoro, come dipendenti.

“Vorrei ringraziare di cuore i nostri clienti – ha concluso Stefania – con loro abbiamo condiviso un lungo pezzo di strada, non ce ne dimenticheremo. Grazie per il sostegno e l’affetto che ci avete sempre dimostrato”.