Dopo due mesi torna la pioggia, meteo variabile nel weekend

Le previsioni di 3B Meteo, da lunedì ciclone sull’Italia

Sabato e domenica cieli nuvolosi e precipitazioni

LECCO – Dopo due mesi senza precipitazioni sembra che il mese di marzo porterà la pioggia. Queste le previsioni meteo per i prossimi giorni che, come fa sapere 3BMeteo sarà caratterizzato da una spiccata variabilità.

Questo, come spiegato, “per l’avvicendarsi di rapidi fronti nuvolosi da Ovest che porteranno a più riprese nubi irregolari e qualche precipitazione, in particolare su Alpi, Prealpi e alte pianure orientali, anche durante il fine settimana”.

Sarà però all’inizio della prossima settimana, con i primi giorni di marzo, che potrebbe giungere una perturbazione più organizzata con fenomeni diffusi su gran parte della regione, in particolare sui settori centro-orientali. Sulle montagne tornerà anche la neve a quote medie e temperature tipiche del periodo.

A Lecco domani, sabato 29 febbraio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1309m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica cieli sempre molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 4.3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1472m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.