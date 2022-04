Calo delle portate delle sorgenti e del livello delle falde

Con l’arrivo dell’estate si temono importanti fenomeni di carenza idrica

LECCO – Considerato il periodo di siccità provocato dalla mancanza di precipitazioni per quasi tutto il periodo invernale, Lario Reti Holding ha riscontrato un calo delle portate delle sorgenti e del livello delle falde acquifere da cui attingono i pozzi. Se tale fenomeno dovesse protrarsi nel tempo, considerati anche i primi aumenti delle temperature, potrebbe comportare importanti fenomeni di carenza idrica.

“Al fine, quindi, di preservare le attuali risorse in previsione dell’estate l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a non sprecare acqua per attività non indispensabili (irrigazioni di giardini, orti e campi sportivi, aperture di fontane e lavatoi, riempimento di piscine). Seguiranno aggiornamenti da parte di Lario Reti Holding in funzione dell’evolversi della situazione”.