DreamLake: è nata la nuova App di Navigazione Laghi

Novità per il viaggiatore e opportunità per i territori lacustri

“Mappe interattive con i punti di interesse, i percorsi consigliati, la realtà aumentata, gli orari dei battelli e l’acquisto on-line”

COMO – Si chiama DreamLake ed è la nuova applicazione di Navigazione Laghi dedicata al viaggiatore moderno, che non cerca solo una “destinazione” per il suo viaggio, ma un’esperienza.

“Con DreamLake si trova tutto ciò che serve in una sola app: le mappe interattive con i punti di interesse, i percorsi consigliati, la realtà aumentata, gli orari dei battelli e l’acquisto on-line – fanno sapere dalla Gestione Navigazione Laghi – Uno strumento perfetto per il viaggiatore 2.0, in cerca di ispirazione e una vera vetrina sui laghi Maggiore, Garda e Como. Con DreamLake tutto diventa evento; gallery fotografiche, video, contenuti testuali che raccontano i territori inseriti in percorsi sempre nuovi”.

DreamLake rappresenta una novità per il viaggiatore e una opportunità per i territori lacustri ricchi di arte, storia, intrattenimento, enogastronomia che arricchiscono il turismo dei laghi a livello nazionale e internazionale.

“DreamLake comunicherà anche con i principali Social network – proseguono dalla Gestione Navigazione Laghi – permettendo ai viaggiatori di fare conoscenze consapevoli e di condividerle con altre persone attraverso i propri canali”.

Tra i buoni motivi per scaricare DreamLake, la Gestione Navigazione Laghi ne ha elencati ben sei: “I Punti di Interesse con contenuti testuali, link, gallery e video forniscono al turista, informazioni utili per scoprire attrazioni, ville, giardini e musei delle diverse località presenti sui laghi; le Mappe Interattive, evidenziano i punti di interesse geo-localizzati e orientano il viaggiatore durante gli spostamenti tra le sponde dell’alto o basso lago; i percorsi, sempre nuovi e diversi, con la descrizione di itinerari raccontati dal punto di vista del viaggiatore; la Realtà Aumentata, attivabile dalla fotocamera del proprio smartphone, mostrerà durante la navigazione i punti di interesse dell’area circostante, fornendo informazioni con un semplice clic della località apparsa sullo schermo; orari e biglietti, consultabili e acquistabili direttamente dall’app, per ora solo alcune tipologie (corsa semplice a/r) e la valutazione, per migliorare l’app e i servizi offerti”.

Non rimane che provare a scaricare gratis la nuova app di Navigazione Laghi e cominciare a “sognare il lago”.

Su Apple Store e Google Play.​

Per maggiori informazioni https://navigazionelaghi.wixsite.com/dreamlake