E’ stata riaperta la Lecco – Bellagio, SP 583

La riapertura della “Lariana” al traffico è avvenuta alle ore 14 di oggi, sabato

La chiusura si è resa necessaria a seguito di alcuni smottamenti causati dal maltempo dei giorni scorsi

LECCO – È stata riaperta oggi, sabato, alle ore 14.00 la strada provinciale 583, conosciuta come “Lariana”, dopo essere stata chiusa per circa 36 ore a causa di alcuni smottamenti. Il tratto interessato, compreso tra il Motel Nautilus e la frazione Limonta di Oliveto Lario, era stato interdetto al traffico per garantire la sicurezza dei viaggiatori e consentire i lavori di messa in sicurezza.

L’intervento delle autorità è stato rapido ed efficace, permettendo di ripristinare la viabilità in tempi brevi. Squadre di tecnici e operai hanno lavorato incessantemente per rimuovere i detriti.

La “Lariana” è una strada di grande importanza per il collegamento tra Lecco e Bellagio, ancor più durante il periodo estivo data la presenza di numerosi turisti.