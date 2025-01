Eccellenza nella salute uro-andrologica: premiato l’ospedale Manzoni di Lecco con il “Bollino Azzurro”

Sono 33 gli ospedali lombardi premiati come eccellenze nella cura uro-andrologica assegnato dalla Fondazione Onda ETS

L’assesspre Bertolaso: “Importante traguardo per il nostro sistema sanitario regionale”

LECCO – Sono 33 gli ospedali lombardi che, nel corso di una cerimonia tenutasi a Palazzo Pirelli, hanno ricevuto il prestigioso Bollino Azzurro assegnato dalla Fondazione Onda ETS. Tra le strutture premiate spicca il presidio ospedaliero Alessandro Manzoni di Lecco, riconosciuto come punto di riferimento per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico.

L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, ha coinvolto 156 ospedali a livello nazionale e mira a valorizzare i centri che garantiscono percorsi multidisciplinari e servizi dedicati alla salute maschile, con particolare attenzione al tumore della prostata e alle complicanze post-chirurgiche.

L’importanza del Bollino Azzurro

Questo riconoscimento si basa su criteri stringenti che includono la promozione della salute sessuale e riproduttiva maschile, percorsi diagnostico-terapeutici dedicati e l’accoglienza del paziente, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi, la qualità della vita dei pazienti e la consapevolezza della popolazione maschile.

“Il riconoscimento del Bollino Azzurro a 33 ospedali lombardi – ha dichiarato l’assessore regionale Guido Bertolaso – rappresenta un importante traguardo per il nostro sistema sanitario regionale. La lotta contro il tumore alla prostata e la gestione delle complicanze post-chirurgiche sono sfide cruciali. Questo premio testimonia la qualità delle cure offerte e l’impegno delle nostre strutture nell’offrire un servizio eccellente e sempre più accessibile”.

La presenza del Manzoni di Lecco

Tra le strutture premiate figura l’ospedale Manzoni di Lecco. Questo risultato conferma la qualità del lavoro svolto dall’ASST di Lecco, già nota per il suo impegno nella prevenzione e nel trattamento di patologie complesse.

Francesca Merzagora, Presidente della Fondazione Onda ETS, ha sottolineato come questa edizione del Bollino Azzurro rappresenti un ampliamento rispetto al passato, includendo una visione più ampia della salute uro-andrologica. “I centri premiati costituiscono una rete virtuosa che consente ai pazienti di accedere a diagnosi e cure appropriate, promuovendo al contempo una maggiore sensibilizzazione”.

Gli ospedali premiati in Lombardia

Oltre al Manzoni di Lecco, figurano strutture di eccellenza come il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il Niguarda e il Policlinico di Milano, e tanti altri ospedali sparsi nelle province lombarde, da Brescia a Varese, da Pavia a Sondrio.

Questo riconoscimento è il frutto di un’attenta valutazione condotta da un comitato scientifico composto da esperti di livello nazionale, con l’obiettivo di identificare i centri capaci di garantire i migliori standard di cura e assistenza.

ELENCO OSPEDALI PREMIATI:

BERGAMO (5)

ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo

Cliniche Gavazzeni S.p.A. – Bergamo

Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Bergamaschi – Osio Sotto

Policlinico San Pietro di Istituti Ospedalieri Bergamaschi – Ponte San Pietro

ASST Bergamo Ovest – Ospedale di Treviglio e Caravaggio – Treviglio

BRESCIA (3)

ASST Spedali Civili di Brescia – Presidio Ospedaliero di Brescia

Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero – Brescia

ASST Valcamonica – Ospedale di Esine

COMO (1)

ASST Lariana – Ospedale Sant’Anna – San Fermo della Battaglia

CREMONA (2)

ASST Crema – Ospedale Maggiore di Crema

ASST Cremona – Ospedale di Cremona

LECCO (1)

ASST Lecco – Presidio Ospedaliero Alessandro Manzoni

MILANO (15)

ASST Nord Milano – Ospedale Edoardo Bassini – Cinisello Balsamo

ASST Rhodense – Presidio Ospedaliero di Garbagnate Milanese

ASST Ovest Milanese – Ospedale Civile di Legnano

ASST Fatebenefratelli Sacco – Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico – MIlano

ASST Fatebenefratelli Sacco – Ospedale Luigi Sacco – Milano

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Milano

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Milano

Humanitas San Pio X – Milano

IRCCS S. Raffaele di Milano

Istituto Clinico Città Studi – Milano

Istituto Europeo di Oncologia – Milano

ASST Rhodense – Presidio Ospedaliero di Rho

Istituto Clinico Humanitas di Rozzano

ASST Nord Milano – Ospedale Città di Sesto San Giovanni

MANTOVA (1)

ASST Mantova – Presidio Ospedaliero C. Poma – Mantova

PAVIA (2)

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia

Istituto Maugeri IRCCS – Pavia

SONDRIO (1)

ASST Valtellina e dell’Alto Lario – Ospedale di Sondrio

VARESE (2)

Humanitas Mater Domini – Castellanza

ASST Sette Laghi – Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.