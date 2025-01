“Entra nel mondo della magia e scopri il tuo potere nascosto”: un corso per giovani apprendisti maghi

Il corso si terrà il 13, 20, 27 febbraio e 6 marzo nella sede di Cat Unione Lecco

Confcommercio Lecco propone un corso unico nel suo genere: magia, divertimento e abilità da scoprire

LECCO – Hai mai sognato di sorprendere amici e familiari con un trucco spettacolare? A febbraio, nella sede di Cat Unione Lecco, in piazza Garibaldi 4, prende vita una proposta originale per i ragazzi dai 10 ai 13 anni: un corso base di magia che promette di trasformare i partecipanti in piccoli apprendisti maghi.

L’iniziativa, promossa dalla società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, si articola in quattro incontri, in programma il 13, 20 e 27 febbraio e il 6 marzo, sempre dalle ore 16 alle ore 18. Un’occasione unica per scoprire i segreti del mondo della magia sotto la guida esperta del Mago John, figura carismatica pronta a condividere trucchi, consigli e misteri del mestiere.

Ogni lezione affronterà un tema specifico: dal mazzo magico ai bussolotti, passando per il dado magico e le dita luminose, i partecipanti potranno cimentarsi in esperimenti creativi e sviluppare abilità sorprendenti.

Le iscrizioni, già aperte, dovranno essere effettuate entro lunedì 27 gennaio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio formazione di Confcommercio Lecco tramite email all’indirizzo formazione@ascom.lecco.it o telefonicamente al numero 0341/356911.