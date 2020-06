Falghera: via libera ai nuovi parcheggi. “Serve una soluzione anche per Rancio”

Nove autorimesse e sei posti a raso per i cittadini di Falghera

Il Comune dà l’ok. Ora serve una soluzione anche per Rancio

LECCO – E’ arrivato lunedì sera il via libera definitivo sull’intervento che darà alla località di Falghera nuovi posti auto per i residenti del nucleo storico della frazione.

In tutto, ha spiegato l’assessore Gaia Bolognini, saranno realizzati nove box da cedere ai privati e sei posteggi a raso. L’intervento è reso possibile grazie alla collaborazione con Linee Lecco che si è fatta carico delle spese tecniche. “Un’operazione che arriva dopo un’interlocuzione con i residenti – ha spiegato l’assessore – e che comprende, nel suo volume complessivo, anche la cabina Enel già oggetto di delibera comunale” e che servirà l’intero comparto.

Proprio la costruzione della cabina aveva sollevato delle critiche nei mesi scorsi per il rischio che potesse vanificare il recupero di nuovi parcheggi per i residenti. La concertazione tra progettisti di Enel e Linee Lecco avrebbe garantito entrambe le esigenze.

Il costo complessivo dei lavori è di 650 mila euro dei quali 315 mila saranno poi ricavati dalla vendita dei box ai residenti (35 mila euro l’uno) con assegnazione attraverso avviso pubblico e priorità data a quei residenti del centro storico di Falghera privi di altre soluzioni di posteggio auto.

“Una soluzione intelligente – ha concordato dall’opposizione Alberto Anghileri, consigliere della sinistra lecchese – mi chiedo se sia replicabile anche su Rancio dove c’è un problema molto grave legato ai parcheggi”.

Osservazione analoga avanzata da Massimo Riva dei Cinque Stelle: “A Rancio la situazione è ancora più difficile, si potrebbe valutare come soluzione l’ex Vellutificio Redaelli, un’area enorme che potrebbe risolvere il problema. In troppe zone della città ci sono immobili privati le cui sorti sono appese gli umori del mercato. Un’amministrazione comunale forte dovrebbe cercare un punto d’incontro con il privato e trovare soluzioni utili alla comunità”.

Non sono però mancate le critiche sul provvedimento legato a Falghera, come da Dario Spreafico di Vivere Lecco che ha sollevato dubbi sulla soluzione trovata e ritenuto insufficiente il numero dei nuovi parcheggi per i residenti