Feste di Natale in zona ‘rossa’: scattano le restrizioni agli spostamenti e negozi chiusi

Dal 24 al 27 dicembre è zona rossa in tutta Italia. Spostamenti limitati

Negozi chiusi, bar e ristoranti tornano a fare l’asporto

LECCO – Natale con i tuoi, ma con l’autocertificazione: scattano infatti le restrizioni previste dall’ultimo Dpcm che prevedono la “zona rossa” in tutta Italia durante le festività natalizie e che limitano gli spostamenti dei cittadini.

Si potrà uscire di casa per motivi di lavoro e necessità ma anche per trovare i famigliari seppur seguendo le regole previste, ovvero ci si potrà spostare in non più di due persone esclusi i minori di 14 anni e raggiungere una sola abitazione privata nella stessa giornata, all’interno della stessa Regione.

Non è possibile quindi recarsi nelle abitazioni di più famigliari lo stesso giorno. In ogni caso per spostarsi servirà l’autocertificazione (QUI IL MODELLO STAMPABILE)

Inoltre fino al 27 dicembre chiudono le attività commerciali al dettaglio mentre bar e ristoranti potranno effettuare solo l’asporto. Ecco quindi tutte le misure previste durante il periodo natalizio.

Zona rossa

Nei giorni 24,25,26,27 e 31 dicembre 2020 e l’1,2,3,5 e 6 gennaio 2021 in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla ‘zona rossa’ (QUI LE REGOLE). Sarà vietato uscire di casa se non per comprovati motivi di necessità (come lavoro e salute) e per gli spostamenti sarà necessario avere l’autocertificazione. Chiusi anche i negozi al dettaglio così come bar e ristoranti (consentito l’asporto fino alle 22 e ordinare a domicilio).

Zona arancione dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio

Nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 l’Italia passerà invece in ‘zona arancione’ (QUI LE REGOLE). Sarà consentito uscire dal proprio Comune di residenza se la popolazione non supera i 5 mila abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non è più lontano di 30 km. E’ vietato uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di Provincia.

Le deroghe

Il Decreto varato contiene alcune deroghe per le visite ai parenti nei giorni di festa. Nello specifico, anche nei giorni in cui varranno le regole della zona rossa in tutta Italia sarà consentito uscire di casa per andare in visita da parenti e amici. Ci saranno alcune regole precise da rispettare: