La tradizione si rinnova pur con tutte le cautele del caso

Niente fiaccolata al San Martino, al Magnodeno e al Manavello

LECCO – La tradizione delle fiaccolate dell’Antivigilia di Natale, dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020, torna (dove le norme anti-covid lo consentono) sui monti lecchesi. Grande assente il tradizionale appuntamento sul San Martino organizzato dal gruppo Alpini Monte Medale che hanno preferito rinunciare non potendo garantire le norme di sicurezza per un evento che raccoglie sempre un grandissimo numero di persone.

Tutte le fiaccolate si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-covid e, ovviamente, se non interverranno ulteriori restrizioni legate alla situazione pandemica. Per segnalare altre fiaccolate potete scrivere a redazione@lecconotizie.com con tutti i riferimenti dell’evento.

DOMENICA 19 DICEMBRE

BALLABIO – Dalla baita di Bongio, domenica 19 dicembre, la fiaccolata organizzata dal Cai di Ballabio con la collaborazione del coro I Vous de la Valgranda e Gruppo Protezione Civile. Alle ore 20 partenza della fiaccolata dalla baita di Bongio (per chi vuole salire in compagnia ritrovo alle 18.45 in piazza Hillion). Arrivo alla villa comunale riscaldati da the, vin brulè e panettone. A seguire scambio di auguri allietato dai canti del coro I Vous de la Valgranda (per motivi di sicurezza non sono ammesse fiamme libere ma è necessario dotarsi di pile e frontalini).

GIOVEDI’ 23 DICEMBRE

SAN MARTINO – La tradizionale fiaccolata del Gruppo Alpini Monte Medale Rancio Laorca è rimandata al 2022 a causa della pandemia.

ILLUMINAZIONE VIA CASSIN IN MEDALE – Come da bella consuetudine consolidata negli ultimi anni dovrebbe essere illuminata anche la via Cassin sulla parete del Medale.

MONTE MAGNODENO – La tradizionale fiaccolata del Gruppo Alpini di Maggianico e Chiuso è rimandata al 2022 a causa della pandemia.

MONTE CORNIZZOLO – La Società Escursionisti Civatesi organizza la 22^ fiaccolata al Cornizzolo in collaborazione col Gruppo Alpini di Civate. Punti di ritrovo per la partenza dei vari gruppi: Civate via del Pozzo – piazzale Acquedotto ore 17.15; Suello parcheggio via Manzoni ore 17; Eupilio monte Pesora (cresta sopra piantone) ore 18.30 (si prega di parcheggiare in paese e non in località Campora e Alpe Carella). Inizio fiaccolata in quota ore 19. Santa Messa nella chiesetta degli Alpini ore 20 (celebra il parroco di Civate don Gianni De Micheli). Al termine, presso il rifugio Marisa Consigliere, sarà effettuato il servizio bar e panini all’esterno del rifugio. Vin brulè, panettone e pandoro, parte del ricavato sarà devoluto pro iniziative benefiche (a causa della situazione pandemica non sarà possibile accedere al rifugio). Le fiaccole verranno distribuite ai punti di partenza, in caso di vento portare torce elettriche. La manifestazione si concluderà alle 23.

VERCURAGO (Cappella degli Alpini) – Fiaccolata degli Alpini. Ritrovo alle ore 20 presso il piazzale dell’Arco nella frazione Somasca. Partenza alle ore 20.30 per la Cappella degli Alpini a seguire Santa Messa. Al termine scambio degli auguri all’esterno della trattoria “La Rocca” di Viganò.

MANDELLO DEL LARIO (Manavello) – Fiaccolata rimandata al 2022 causa pandemia.

MALGRATE (Pian Sciresa) – Fiaccolata al Pian Sciresa” camminata notturna verso la baita degli Amici di Pian Sciresa, con ritrovo alle 19 presso il comune di Malgrate (angolo tra via Agudio e lungolago). Per ovvi motivi sarà celebrata la Santa Messa e non ci sarà la cena in baita. Obbligo di mascherina, cosi come previsto dall’ordinanza del sindaco sugli eventi in paese.

VALMADRERA (Monte Moregallo) – Ritorna la tradizionale fiaccolata lungo la Cresta Osa illuminata ad hoc per l’occasione. Si tratta del percorso con impianto fisso più lungo, attrezzato con 500 m di cavi e lampadine. Due le opzioni di salita, lungo la via Osa (3° obbligato e tratti di 4°), percorribile dalle 17.30 in avanti o lungo uno dei diversi sentieri che portano in cima al Moregallo, dove ci si scambierà gli auguri.

VALMADRERA (Corno Rat) – A Valmadrera il 23 dicembre si svolgerà la Fiaccolata del Corno Rat, organizzata dai tecnici volontari del Cnsas Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione del Triangolo Lariano, che da alcuni anni hanno ripreso la tradizione. Il programma degli scorsi anni è confermato: dalle 18.30 verrà illuminato l’intero itinerario della Ferrata del 30° Osa. Gli escursionisti potranno salire il percorso in autonomia. Gli organizzatori ricordano che l’itinerario è impegnativo e deve essere affrontato da escursionisti con adeguata preparazione e con l’attrezzatura indispensabile per la propria sicurezza (imbragatura, casco, kit ferrata) ed ovviamente la lampada frontale. Dalle 21.30 cena conviviale e scambio di auguri presso la località San Tomaso (è gradita la conferma per l’organizzazione degli spazi e per il rispetto delle normative anti covid). Ferrata che, per il 70° dell’Osa, sarà illuminata tutte le sere dal 18 al 23 dicembre.

MONTE DI BRIANZA – In condivisione con le altre fiaccolate della zona, l’Associazione Monte di Brianza, la sezione Cai di Calco, il Plis del Monte di Brianza e l’Associazione Volontari Antincendi Boschivi di Olgiate Molgora, invitano tutti a una camminata notturna di circa tre ore e mezza sui sentieri del Monte di Brianza per andare alle origini del Solstizio d’Inverno e per ribadire l’importanza della salvaguardia del nostro territorio. Per la partecipazione è richiesto green pass e mascherina (per i momenti conviviali). Iniziativa a numero chiuso con iscrizione obbligatoria inviando una mail a: info@montedibrianza.it entro domenica 19 dicembre. Luogo e orario di ritrovo saranno comunicati al momento dell’iscrizione. Percorso adatto a escursionisti allenati. Lunghezza del percorso circa 7 km e 540 metri di dislivello. Ristoro con vin brulè e panettone. Portare una torcia e i bastoncini da trekking. Si consiglia un abbigliamento adatto all’ambiente di media montagna e di calzare scarponcini.