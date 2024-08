Fondi PNRR, accordo tra Provincia e Guardia di Finanza per prevenire condotte illecite

Il protocollo è stato sottoscritto nella giornata di mercoledì 28 agosto

L’accordo è stato siglato dalla Presidente Alessandra Hofmann e dal Col. Massimo Ghibaudo

LECCO – Nella giornata di mercoledì 28 agosto è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra la Provincia e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco, finalizzato a rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’azione amministrativa relativa al corretto impiego delle risorse pubbliche destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

L’intesa protocollare, firmata dalla Presidente della Provincia, Alessandra Hofmann, e dal Comandante Provinciale, Col. Massimo Ghibaudo, è volta alla prevenzione e al contrasto, nel quadro delle rispettive prerogative istituzionali, delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle straordinarie misure di sostegno previste dal P.N.R.R. e dal correlato Fondo Complementare, attraverso modalità condivise di coordinamento e cooperazione idonee ad intercettare eventuali casi di frode o altri illeciti.

Il nucleo operativo della collaborazione prevede che la Provincia di Lecco trasmetta al Comando Provinciale della Guardia di Finanza informazioni e notizie qualificate ritenute rilevanti per contrastare irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria, di cui sia venuta a conoscenza nell’ambito delle proprie attività di monitoraggio e controllo come destinatario finale, beneficiario o attuatore di interventi, misure e progetti finanziati tramite i fondi in oggetto.

La Provincia di Lecco segnalerà inoltre dati utili a supportare le finalità collaborative, con particolare attenzione agli esecutori o realizzatori collegati ai progetti già aggiudicati tramite gare d’appalto, nonché alle misure di sostegno, incentivo o finanziamento erogate.

Sulla base degli elementi acquisiti, le Fiamme Gialle di Lecco potranno, attraverso autonome attività di analisi e approfondimento, indirizzare e potenziare la loro azione verso i soggetti e i contesti a maggiore rischio, in conformità con i loro specifici compiti istituzionali. Questo intervento servirà a proteggere gli interessi finanziari comunali, nazionali e dell’Unione Europea, e a prevenire potenziali frodi o altri usi illeciti delle risorse destinate al territorio tramite i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’accordo di collaborazione ha validità fino al completamento del P.N.R.R. e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Il protocollo di intesa formalizzato testimonia il sinergico impegno degli attori istituzionali firmatari affinché sia garantito che l’opportunità rappresentata dalle ingenti risorse assegnate possa dispiegarsi in maniera efficiente, corretta e tempestiva, in modo da conseguire gli auspicati obiettivi di consolidamento, crescita e sviluppo economico del Paese che il Piano stesso si prefigge di raggiungere, in una cornice di legalità e sicurezza, a salvaguardia di cittadini, imprese e lavoratori.