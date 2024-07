Gal Parchi e Valli del Lecchese. Olivicoltura a impatto zero, i laboratori di luglio

Il primo appuntamento è per sabato 13 luglio

Un ciclo di incontri dedicati alla cura e difesa attiva dalle principali avversità con microrganismi positivi e altre tecniche di agricoltura biologica

GALBIATE – Il GAL parchi e valli del Lecchese organizza dei laboratori dal titolo “Olivicoltura a impatto zero“. Si tratta di un ciclo di incontri dedicati alla cura e difesa attiva dalle principali avversità con microrganismi positivi e altre tecniche di agricoltura biologica. Il primo appuntamento è in programma per sabato 13 luglio alle ore 9 presso l’Auditorium del Comune a Galbiate.

I laboratori saranno coordinati dai tecnici del Gal, ovvero Giandomenico Borelli e Riccardo Pozzi e saranno affiancati da specialisti ed esperti per approfondire le tecniche sia sul piano teorico che su quello dimostrativo: Dott. Agr. Filippo Bignotti – esperto agricoltura “green”, Dott.ssa Agr. Deborah Madernini – perito tecnico specializzato in olivicoltura, Sig. Simone Panzeri – operatore specializzato.

Programma degli incontri

Galbiate. Sabato 13 luglio dalle ore 9 alle ore 12 presso l’Auditorium del Comune (Piazza Cesare Golfari). La prima parte dell’incontro si svolgerà in aula all’Auditorium per trattare gli aspetti teorici. Invece, la parte dimostrativa verrà svolta presso il vicino oliveto sito in Via Provinciale per Colle Brianza. Referente: Riccardo Pozzi (numero telefono 3348154399).

Gravedona. Venerdì 19 luglio dalle ore 20.30 alle ore 22 presso Palazzo Gallio in Via Regina Levante numero 2 nella quale verranno trattati gli aspetti teorici. Sabato 20 luglio dalle ore 9.30 alle ore 11.30: appuntamento al parcheggio presso piscina Lido di Gravedona per poi raggiungere a piedi il vicino oliveto per la parte dimostrativa. Referente: Giandomenico Borelli (numero telefono 3398027022)

Per l’iscrizione è possibile mandare una e-mail all’indirizzo seguente: comunicazione@galleccobrianza.it