Galbiate. L’assessore regionale Cattaneo in visita al Parco del Monte Barro

Sopralluoghi alla cava di Valle Oscura e di via Lorenzina

Tra i temi l’importanza e la necessità di una corretta e decisa attività di divulgazione

GALBIATE – L’assessore regionale all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo in visita al Parco del Monte Barro insieme a un nutrito gruppo di funzionari della sua Direzione Generale, tra cui il dirigente Filippo Dadone. “Durante la visita si è parlato di alcuni argomenti di particolare interesse per il Parco e per la Regione, tra cui la Collaborazione ormai decennale del Centro regionale Flora Autoctona, gestito dal Parco, con l’Osservatorio regionale per la Biodiversità; tale collaborazione proseguirà e se ne prevede l’estensione anche all’importante argomento del monitoraggio, contenimento ed eradicazione delle specie alloctone invasive” ha fatto sapere il vice presidente del parco Federico Bonifacio.

Particolare attenzione è stata rivolta alle grandi potenzialità dell’impego di fiorume nel recupero di habitat degradati, anche in specifico riferimento al ripristino di aree oggetto di attività estrattiva. A questo riguardo sono state visitate la Cava di Valle Oscura, che da anni rappresenta proprio una significativa attività di ripristino facente perno sull’utilizzo

di fiorume, autoprodotto da Holcim (Italia) Spa. E’ stata visitata anche l’area della ex Cava di Via Lorenzina, a Malgrate, che rappresenta un ottimo esempio di recupero ambientale condotto applicando le tecniche di ingegneria naturalistica.

L’assessore ha sottolineato un argomento che gli sta particolarmente a cuore, ossia la importanza e la necessità di una corretta e decisa attività di divulgazione e comunicazione sui temi della difesa della biodiversità, che vede impegnato il Parco e in particolare il Centro Flora e che merita di essere meglio comunicata e valorizzata per contribuire al rafforzamento di una più ampia e più diffusa consapevolezza anche culturale, che sappia andare oltre alla sola interlocuzione scientifica specializzata.