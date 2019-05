Germanedo. Installata la nuova area giochi al parco di Villa Eremo

Lavori conclusi, ecco il nuovo allestimento dedicato ai bimbi

Altalene, scivoli e pavimentazione anti-trauma

LECCO – Cambia volto l’area giochi per i bambini al parco di Villa Eremo di Germanedo: sono terminati i lavori per installare i nuovi allestimenti e la nuova pavimentazione anti-trauma.

L’intervento di riqualificazione ha consentito di sostituire e ammodernare l’intera area giochi presente, che ora trova il suo centro in un grande gioco a torre, installazione composta da due torri e due scivoli, collegati tra di loro da un ponte mobile di 2,5 metri, con un piano di calpestio in legno e corde laterali.

Al gioco a torre è collegata un’altalena, a cui si aggiunge l’ulteriore altalena a due posti adiacente, che comprende un seggiolino adatto ai disabili, comprensivo di cintura di sicurezza. Ugualmente adatto anche ai disabili è 1 dei 7 nuovi giochi a molla, mentre completano la dotazione ludica il pannello del tris e un gioco vocale uditivo, a forma di fiore.

Infine, col nuovo allestimento, nelle immediate vicinanze dell’area giochi ora trova spazio anche un tavolo con panche da pic-nic.

“Questo intervento di installazione di nuovi giochi in uno dei parchi più belli della città, valorizza una zona verde strategica, per posizione e storia – aveva già avuto modo di dire l’assessore al patrimonio Corrado Valsecchi – nelle prossime settimane inseriremo nuovi giochi anche in altri giardini pubblici, a partire da quello di Chiuso intitolato al Beato Serafino.