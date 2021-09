Sospese dopo poche ore le nuove regole di accesso con Green pass all’ospedale

Si torna alle regole precedenti, non più obbligatorio per chi accompagna minori e non autosufficienti. Da ottobre tamponi gratuiti

LECCO – Sono durate dopo più di mezza giornata le nuove regole di accesso agli ospedali lecchesi: in vigore per la prima volta da oggi, lunedì (vedi l’articolo di questa mattina), sono state sospese dalla direzione ospedaliera e la loro applicazione rimandata al 15 ottobre, data in cui il Green Pass diventerà obbligatorio per tutte le categorie di lavoratori.

Le nuove regole prevedevano che tutti gli accompagnatori dei pazienti potessero accedere alle strutture dell’ASST per prestazioni sanitarie solo se in possesso di certificazione verde, compresi gli accompagnatori di minori, disabili e persone non autosufficienti.

Una delle criticità emerse avrebbe riguardato proprio all’accompagnamento in ospedale di minori e anziani da parte di persone non vaccinate né tamponate. Dall’azienda ospedaliera fanno sapere che è stata decisa la sospensione per venire incontro ai bisogni dell’utenza.

Si torna dunque alle regole già previste ad agosto (vedi qui) e dunque non sarà necessaria la certificazione verde per chi accompagna pazienti delle categorie citate per visite ambulatoriali. Da metà ottobre, con il ripristino delle nuove modalità, l’azienda ospedaliera è intenzionata ad istituire un servizio di tamponi gratuiti per chi, di questi accompagnatori, accederà in ospedale sprovvisto di Green Pass.