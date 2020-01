Giornata della Memoria, medaglie d’onore a 34 cittadini lecchesi

Le medaglie sono state consegnate dal Prefetto di Lecco Michele Formiglio

L’appello ai giovani: “Fate vostri i sentimenti di condanna della violenza”

LECCO – Sono state 34 le medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica assegnate ad altrettanti cittadini della Provincia di Lecco deportati o internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. A loro questa mattina, lunedì, è andato il ringraziamento del Prefetto di Lecco Michele Formiglio che in occasione della Giornata della Memoria ha organizzato la sentita cerimonia.

Affollato l’Auditorium della Camera di Commercio dove si sono svolte le premiazioni: oltre agli amministratori dei comuni dei cittadini premiati e ai loro familiari tanti cittadini, rappresentanti delle autorità religiose e militari, e gli studenti della Scuola Media Ticozzi e dell’Istituto Superiore Fiocchi.

“Oggi è una giornata di forti emozioni – ha detto il Prefetto – un’occasione non tanto per le vittime di rivivere il passato – i segni di quello che hanno dovuto subire li portano dentro di sé ogni giorno – quanto per noi che dobbiamo ricordare per avere la consapevolezza di ciò che è stato e può tornare. Questo passato ci appartiene come cittadini italiani, per questo siamo chiamati ogni giorno a contrastare i segni di intolleranza e di indifferenza. Oggi ricorre anche la chiusura dei cancelli di Auschwitz: riprendendo le parole del nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quel centro degli orrori ‘ci interpella continuamente a tornare sul ciglio dell’abisso e guardarci dentro con gli occhi pieni di dolor’. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” ha dichiarato il Prefetto, che ha poi rivolto un appello ai giovani presenti: “Soprattutto voi dovete fare sentire i vostri sentimenti di condanna verso la violenza e i soprusi e, dall’altra parte, di voler servire la comunità. A tutti i premiati di oggi va il mio ringraziamento e quello di tutti i presenti e di tutta la nazione”.

Delle 34 medaglie consegnate 33 sono state assegnate “alla memoria”. Il primo ad essere premiato è stato Alessandro Ambrosoni, sopravvissuto ai lager e ancora in vita oggi. Classe 1923, di Primaluna, Ambrosoni era presente in sala e ha ricevuto la medaglia dal Prefetto insieme ai sindaci di Primaluna Mauro Artusi e Cortenova Sergio Galperti. Per ogni cittadino ricordato è stato fatto un minuzioso lavoro di ricerca: i documenti reperiti, lettere, verbali di interrogatori e di incarcerazioni, schede personali e molto altro, hanno accompagnato la presentazione dei premiati.

Non sono mancati due intermezzi a cura dei giovani studenti della scuola media Ticozzi: l’ensemble di violini ha suonato l’Inno di Israele mentre alcune studentesse hanno letto la biografia di Lino e Pietro Ciceri (a cui lo scorso sono state dedicate le due pietre d’inciampo poste ad Acquate) e una lettera di Lino Ciceri spedita dal carcere di San Vittore dov’era detenuto.

Ecco i nomi di tutti i premiati:

Comune di BARZIO

Arrigoni Costantino​​​​(classe 1923)

Combi Giovanni​​​​(classe 1914) ​

Plati Giuseppe ​​​​​(classe 1913)

Ruffinoni Giuseppe ​​​​(classe 1920)

Comune di BALLABIO

Casari Giovanni​​​​(classe 1910)

Goretti Rocco​​​​(classe 1918)​

Comune di CALOLZIOCORTE

Angeloni Mario​​​​(classe 1920) ​

Comune di DOLZAGO

Brambilla Natale​​​(classe 1918)

Comune di INTROBIO

Spotti Lino​​​​(classe 1916)

Tantardini Abramo​​​(classe 1923)

Comune di MANDELLO

Bertarini Carlo​​​(classe 1922) ​​

Comune di MOGGIO

Arrigoni Pietro​​​​(classe 1914)

Galbani Martino​​​(classe 1924)

Comune di OLGINATE

Gilardi Gaetano​​​(classe 1919) ​

Vassena Giovanni​​​(classe 1917)

Comune di PARLASCO

Busi Clemente​​​​(classe 1914)

Comune di PASTURO

Bergamini Guido​​​(classe 1919)

De Dionigi Angelo ​​(classe 1924)

Invernizzi Giacomo​ ​​(classe 1911)

Comune di PREMANA

Ambrosioni Domenico​​​(classe 1908) ​

Codega Gallo​​​​(classe 1923)

Codega Ubaldo​​​​(classe 1923)

Fazzini Paolo​​​​(classe 1914)

Gianola Giovanni Maria​​​(classe 1908)

Gianola Giulio​​​​(classe 1919)

Gianola Mario​​​​(classe 1924)

Tenderini Pietro​​​(classe 1918)

Vittori Guido​​​​(classe 1923)

Comune di PRIMALUNA

Ambrosini Alessandro​​​(classe 1923)

Fazzini Carlo​​​​(classe 1923)

Maroni Attilio​​​​(classe 1922)

Maroni Giorgio ​​​​(classe 1909)

Comune di TACENO

Caverio Dionigi​​​​(classe 1922)

Comune di VALMADRERA

Anghileri Santino ​​​​(classe 1924)

