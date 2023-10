Giornata Mondiale della Salute Mentale, inaugurata la mostra fotografica in Comune

Esposte le fotografie realizzate durante il laboratorio promosso dai servizi per la salute mentale gestiti dalla Coop. Arcobaleno

Tanti gli eventi promossi in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale, “un fatto collettivo”

LECCO – Inaugurata questa mattina, venerdì, nel cortile del Comune di Lecco, la terza edizione di ‘Uno scatto in avanti’, mostra fotografica promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con la cooperativa sociale L’Arcobaleno e ASST di Lecco nel contesto delle iniziative territoriali organizzate in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

Le fotografie, realizzate nell’ambito del laboratorio promosso dai servizi per la salute mentale gestiti da L’Arcobaleno, potranno essere ammirate fino al prossimo 17 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 (escluso il fine settimana).

All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni, il Direttore sociosanitario dell’ASST di Lecco Enrico Frisone, la responsabile del Centro Psico-sociale dell’ASST Lecco Simonetta Martini, il vicepresidente della cooperativa sociale L’Arcobaleno Fabio Crimella e altri referenti di associazioni e realtà attive nel campo della salute mentale.

“La salute mentale è un fatto collettivo e nella dimensione collettiva dobbiamo trovare la cura – ha dichiarato l’assessore Manzoni – oggi sono tante le realtà che si impegnano a costruire questa dimensione e a loro va il nostro ringraziamento più sentito. Complimenti agli autori della mostra, è veramente bellissima”.

Il direttore sociosanitario di Asst Lecco Enrico Frisone ha aggiunto: “Questa mostra si inserisce in una serie di eventi ed iniziative che oggi hanno particolare enfasi ma che quotidianamente vengono svolte a livello provinciale dalle tante realtà attive nel campo della salute mentale. Il bene non fa rumore, si dice, ma lega insieme la comunità. La cura della salute mentale comprende anche la prevenzione che va necessariamente inserita nel tessuto sociale. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli operatori coinvolti per il lavoro che svolgono”.

La mostra è un’occasione per sperimentare e fermare in uno scatto ciò che è stato, con l’intento di far scaturire nuove immagini, nuove emozioni e con esse nuovi significati e opportunità in un percorso di benessere, per fare tutti insieme “uno scatto in avanti”. “Dietro ognuna di queste fotografie c’è una storia, vi invitiamo a condividere questa iniziativa e soprattutto venire a vederla” ha detto il vicepresidente della Cooperativa Arcobaleno Fabio Crimella.

Ha portato i suoi saluti anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “La bellezza della fotografia e di questa mostra in particolare è che consente allo spettatore di imparare sempre di più e ne facciamo tesoro anche noi amministratori, chiamati a migliorare la città e a renderla sempre più vivibile. La collaborazione con le istituzioni sta vivendo in questi mesi un’accelerazione importante – ha aggiunto – entro metà del prossimo anno il Cps avrà finalmente una nuova collocazione in via Tubi, era l’ultimo ‘pezzo’ del vecchio ospedale a doversi trasferire e dopo anni di attesa siamo vicini a questo traguardo”.

Oltre alla mostra inaugurata questa mattina sono diverse le iniziative promosse in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale dal Centro Diurno Psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’ASST di Lecco, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Lecco e Malgrate, il Consorzio Stabile HCM e la Cooperativa Arcobaleno.

Oggi pomeriggio alle 17.30 presso la pizzeria ‘Fiore – Cucina in Libertà’ si terrà un incontro promosso dal Forum Salute Mentale a cui parteciperà anche la presidente nazionale Carla Ferrari Aggradi. Sabato 14 ottobre invece il lungolago di Malgrate ospiterà un mercatino dell’artigianato con bancherelle dove sarà possibile trovare prodotti realizzati dagli ospiti del Centro Diurno Psichiatrico.

GALLERIA FOTOGRAFICA