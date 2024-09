Giornata Nazionale del Ricordo: la fanfara Bersagliere Guglielmo Colombo di Lecco accompagnerà la manifestazione

Appuntamento domani – domenica 29 settembre – ai piedi del complesso monumentale di San Martino della Battaglia, a Desenzano del Garda

LECCO/DESENZANO DEL GARDA (BS) – L’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra si è data appuntamento domani – domenica 29 settembre – ai piedi del complesso monumentale di San Martino della Battaglia, a Desenzano del Garda, per la celebrazione della Giornata Nazionale del Ricordo, in concomitanza con il 165esimo anniversario della battaglia di Solferino e San Martino.

La cerimonia sarà accompagnata dall’intervento della fanfara “Bersagliere Guglielmo Colombo” di Lecco.

La giornata del ricordo è promossa con lo scopo di non far cadere nell’oblio del tempo, il sacrificio dei nostri caduti e dispersi in guerra, dei caduti per la causa della libertà, nell’adempimento del dovere, nella difesa delle istituzione democratiche e per la pace. Visti gli scenari di guerra che sono attualmente aperti in più parti del mondo, oggi come non mai, questa giornata si propone come promotrice di pace, al grido unanime di: “basta guerra”.

La cerimonia prevede una mattinata intensa: onori alla bandiera italiana, ai gonfaloni decorati e al medagliere nazionale dell’ANFCDG; alzabandiera, deposizione della corona d’alloro, discorsi delle autorità presenti e SS. Messa.