Giornata nazionale per la donazione, Aido lancia una campagna web e social

L’Aido lecchese partecipa con un’iniziativa fotografica

“Cari Aidini esprimete tutta la vostra creatività”

LECCO – Il 19 aprile è la 23^ edizione della Giornata Nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. A causa dell’emergenza Covid-19 tutti gli eventi nazionali,

regionali e locali non potranno svolgersi come da tradizione.

“L’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus richiede di adeguare la comunicazione al contesto sociale e informativo di queste settimane: la celebrazione e la comunicazione sulla Giornata Nazionale saranno pertanto inevitabilmente adattate al nuovo contesto – ha detto Antonio Sartor, presidente dell’Aido Provinciale -. Celebreremo la Giornata Nazionale 2020 tutti insieme, soci, volontari, amici ed operatori sanitari, con strumenti e attività diverse, che tengano anche in considerazione l’impossibilità di mobilitare i volontari sul territorio in iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema”.

E’ stata sviluppata una campagna web e social che, avendo come principali testimonial gli

operatori sanitari del sistema trapianti, intende rinnovare con maggiore vigore l’appello a

diventare donatori di organi e tessuti. “La campagna web e social ‘Io faccio la mia parte. Tu puoi fare la tua. Dì sì alla donazione di organi e tessuti’ è stata lanciata il 14 aprile sui canali social del Centro Nazionale Trapianti e condivisa su quelli dell’Aido, che potranno interagire con le pagine ufficiali di ‘Diamo il meglio di noi’ “.

L’Aido Lecchese partecipa alla Giornata Nazionale con un’iniziativa fotografica che avrà come soggetti e testimonial i volontari dell’Aido, che con una penna in mano invitano a sottoscrivere l’adesione all’Aido: “Cari Aidini esprimete tutta la vostra creatività e inondate l’Italia del messaggio di solidarietà di Aido”.