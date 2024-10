Gli alunni della scuola di Malnago in viaggio nel tempo: un giorno da archeologi e paleontologi

Scavare nella terra per scoprire la storia: un viaggio interdisciplinare per gli alunni della terza classe

LECCO – Una mattinata diversa, quella vissuta dagli alunni della classe terza della scuola Silvio Pellico di Malnago, che si sono trasformati per un giorno in esploratori del passato. I piccoli studenti hanno avuto l’opportunità di vestire i panni di archeologi, paleontologi, chimici, archeosub, antropologi e geologi, immergendosi in un’esperienza pratica che ha dato loro un assaggio di mestieri affascinanti.

Armati di attrezzi professionali e guidati dai loro insegnanti, i bambini hanno scavato tra strati di terra alla ricerca di “reperti” come uova di dinosauro, ossa e conchiglie, tutti appositamente preparati per l’attività. Non si sono limitati a trovare questi reperti, ma li hanno anche ripuliti con cura, analizzati e classificati, seguendo i metodi scientifici utilizzati dai veri esperti.

“È stato sorprendente vedere con quanta curiosità e impegno si siano avvicinati a queste discipline. Hanno lavorato insieme, condividendo scoperte e imparando gli uni dagli altri”, hanno dichiarato le insegnanti, entusiaste del successo dell’iniziativa.

Il progetto ha puntato molto sull’apprendimento attraverso il fare, permettendo agli alunni di vivere in prima persona un’attività interdisciplinare che ha stimolato la loro creatività e spirito di squadra. Collaborare e sporcarsi le mani per scoprire i segreti del passato ha reso questa mattinata un’esperienza formativa e indimenticabile per i ragazzi.

Non solo una lezione di storia o scienze, ma un viaggio educativo che ha coinvolto tutti i sensi, risvegliando in questi giovani esploratori la passione per il mondo che ci circonda e per le tracce lasciate da chi ci ha preceduto. Un’avventura che, per molti, ha piantato il seme della curiosità per il futuro.