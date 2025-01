Gli uffici della Provincia di Lecco si trasferiscono: rischio Radon a Villa Locatelli

Da domani inizia il trasloco per consentire i controlli e l’eventuale bonifica

Gli uffici della Provincia di Lecco lasciano temporaneamente Villa Locatelli per andare nell’edificio di corso Matteotti

LECCO – A partire da domani, gli uffici della Provincia di Lecco situati nella storica Villa Locatelli di piazza della stazione saranno trasferiti temporaneamente nell’edificio di via Matteotti. La decisione è stata presa per consentire rilevazioni del gas Radon nei locali e, se necessario, procedere con una bonifica.

Il gas Radon, un elemento chimico radioattivo presente nel sottosuolo, è noto per la sua pericolosità in ambienti chiusi, dove può accumularsi e raggiungere concentrazioni dannose per la salute. L’Arpa Lombardia spiega: “La vera fonte di esposizione è dovuta ai prodotti di decadimento del radon, che possono danneggiare il tessuto polmonare e bronchiale, aumentando il rischio di tumori”.

E’ ipotizzabile (si attende una comunicazione ufficiale dell’Ente Provinciale) che la presenza del Radon sia stata rilevata durante i lavori di ristrutturazione recentemente effettuati a Villa Locatelli, fatto sta che gli uffici resteranno chiusi per alcuni mesi, un tempo necessario per effettuare le analisi e le eventuali operazioni di bonifica.

Il trasferimento coinvolgerà tutti gli uffici, dalla presidenza alla segreteria, fino all’ufficio cultura, protocollo e stampa. Una misura precauzionale indispensabile per garantire la sicurezza dei dipendenti e degli utenti.