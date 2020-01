I pompieri ‘salvano’ la Befana dal fiume e la portano dai bimbi

La Befana dei Vigili del Fuoco arriva con la moto d’acqua

Tantissime famiglie per lo show dei pompieri. I doni arrivano dall’alto

LECCO – Eroi anche nel giorno dell’Epifania, ma questa volta solo per gioco: un pomeriggio decisamente speciale quello offerto lunedì dai Vigili del Fuoco di Lecco alle famiglie e in particolare ai più piccoli che tantissimi hanno raggiunto la caserma del Bione per l’arrivo della befana.

La ‘vecchina’ pare però abbia avuto un inconveniente, qualcuno l’avrebbe vista in difficoltà nelle acque dell’Adda. Ci hanno pensato i pompieri a raggiungerla e a soccorrerla. Quando bimbi e genitori si sono radunati sulla riva, la befana era in ‘salvo’ su una delle moto d’acqua in compagnia del suo soccorritore.

Una divertente messa in scena che è proseguita con alcuni passaggi della befana sull’acqua prima di raggiungere il suo pubblico sulla sponda del fiume. Poi, tutti insieme hanno raggiunto la stazione dei pompieri dove lo spettacolo è continuato.

Se la befana si era ‘salvata’, che fine avevano fatto le calze con i doni destinate ai bimbi? Per fortuna non erano cadute lontano: le hanno ritrovate i Vigili del Fuoco in cima alla loro torre d’addestramento. E così, due pompieri si sono calati dall’alto per portare a terra i sacchi contenenti caramelle e dolciumi che la befana ha poi distribuito ai presenti.

