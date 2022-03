Fiori e poesie arricchiranno la città per lanciare un messaggio di speranza e rinascita

Dal 21 marzo al 3 aprile tanti gli incontri per favorire lo sviluppo del quartiere nel segno della legalità e del valore di comunità

LECCO – Primo giorno di primavera all’insegna del ricordo a Pescarenico, con la settima edizione di “Pescarenico in fiore” volta a celebrare il settimo anniversario del Giglio, bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla città nel 2015. L’iniziativa si terrà dal 21 marzo al 3 aprile e sarà caratterizzata da due settimane ricche di incontri, di momenti ludici e di riflessione valorizzati dalle collaborazioni con l’istituto Bertacchi e con il centro di formazione professionale Enaip, tutti concepiti nel solco dei valori fondanti del Giglio: l’approccio di comunità, il tema della legalità e lo scambio intergenerazionale.

Dopo la riformulazione delle scorse due edizioni per via dell’emergenza sanitaria, quest’anno “Pescarenico in fiore” tornerà a coinvolgere i luoghi significativi del quartiere, che insieme hanno dato via a un’importante rete di associazioni, con un nuovo partner aggiuntosi a supporto dell’evento: la Biblioteca Civica Uberto Pozzoli di Lecco. Un sodalizio nato in virtù delle celebrazioni legate alla Giornata internazionale della Poesia, che cade il 21 marzo insieme alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Per l’evento Pescarenico si arricchirà di piccole installazioni a tema floreale, semplici nella fattura, ma dense di valore, perché realizzate dalle persone che animano il quartiere: presso le realtà partner, tra cui figurano associazioni, parrocchie e scuole, saranno allestiti spazi per ospitare questi manufatti, che coniugheranno al tocco floreale la poesia. Accanto ai componimenti d’autore figureranno poesie autoprodotte dedicate a Pescarenico, e filastrocche che ruoteranno attorno al tema della speranza di rinascita e della vita che si rinnova in primavera. Presso la sede del Giglio sarà disponibile la mappa delle installazioni, per scoprirle passeggiando per Pescarenico e, grazie alla collaborazione con la biblioteca civica, dal 21 al 28 marzo, effettuando almeno un prestito (dvd, libri o periodici) sarà possibile ricevere un segnalibro arricchito da una delle poesie esposte nel quartiere. È inoltre possibile contribuire in prima persona all’iniziativa e realizzare il proprio manufatto, segnalando la propria partecipazione tramite WhatsApp al numero 348 5272116, o su Messenger attraverso la pagina Facebook Il Giglio – Lecco.

Il programma proseguirà martedì 22, quando alle 16.30, dal parco di via Fra’ Galdino, partirà una passeggiata che si snoderà per le vie di Pescarenico, a cura di Nido Arcobaleno, Floridò e Centro per le Famiglie. L’iniziativa sarà aperta a tutti. Infine, il pomeriggio di mercoledì 23 sarà dedicato agli over 60 della città: alle 14.30 all’oratorio di Pescarenico si esibirà il mimo, clown e giocoliere “Charlie Show” e, a seguire, sarà organizzata una merenda che vedrà, ancora una volta, il coinvolgimento della classe 2^ panificazione e pasticceria dell’ENAIP. L’ingresso sarà libero con obbligo di prenotazione, prendendo contatti con Il Giglio, entro martedì 22.

La prossima settimana sarà infine allestito in piazza Padre Fra’ Cristoforo un “albero della legalità”, che si costituirà con il contributo di tutti: la chioma ricorderà le vittime innocenti di mafia, i cui nomi saranno incisi sulle foglie.

“Sono tante le ricorrenze che ci impegnano a far vivere Pescarenico in Fiore e sono tutte accomunate dalle stesse ragioni – commenta l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni – rinnovare i legami della nostra comunità, costruire momenti di incontro a partire da luoghi significativi, riconoscere i principi fondanti su cui si basa il nostro vivere insieme, riprendere il cammino e riflettere su di noi e su ciò che sono stati questi due anni fuori dall’ordinario, anche utilizzando il linguaggio della poesia. Grazie dunque alle tante realtà ed associazioni che partecipano a questo momento e buon Pescarenico in Fiore a tutte e a tutti!”