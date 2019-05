Tempo di lettura: 3 minuti

Una nuovo importante esperienza per sei studenti dell’Aspoc College

I ragazzi hanno vestito i panni del giornalista per intervistare il sindaco di Lecco Virginio Brivio

LECCO – Una nuova importante esperienza per sei ragazzi dell’Aspoc College che, mercoledì scorso, hanno tolto i panni di studenti per indossare quelli di giornalista.

Gli studenti della speciale scuola per lo sviluppo del potenziale cognitivo, con due insegnanti, sono andati al Comune di Lecco per conoscere il sindaco Virginio Brivio e fargli un’intervista.

“Ci ha ricevuto in due stanze: prima nella sala riunioni poi nella sala consigliare dove si riunisce la giunta comunale. Proprio qui abbiamo fatto la foto tutti insieme e abbiamo intervistato il sindaco con alcune domande che avevamo preparato con la nostra insegnante. Abbiamo potuto parlare ai microfoni che c’erano sul tavolo di fronte a noi”.

Luca: “E’ facile fare questo lavoro?”

E’ un lavoro impegnativo perché lo faccio a tempo pieno e occupa gran parte della mia giornata.

Giada: “Per questo lavoro le capita di usare il computer?”

Sì, mi capita spesso ma io non sono molto pratico e lo so usare solo per alcune operazioni di base, però la mia segretaria mi aiuta molto.

Chiara: “Riceve tante mail durante ogni giornata dai cittadini di Lecco?”

Non so esattamente quante mail ricevo, per questo ho chiesto alla mia segretaria e mi ha risposto che sicuramente ne arrivano più di 200 al giorno!

Giacomo T.: “Come si deve vestire per svolgere questo lavoro?”

Mi devo mettere elegante, con la giacca e la cravatta quando ci sono occasioni importanti, come oggi che ricevo voi, altrimenti posso vestirmi normalmente.

Nicolò: “Quante ore al giorno lavora qui in Comune?”

Non è come un normale lavoro in cui si lavora 8 ore e poi si va a casa; io lavoro anche 10-12 ore al giorno per portare a termine tutte le attività che ho iniziato. So che a voi piace lo sport e vi posso dire che ci saranno i lavori di ristrutturazione del centro sportivo del Bione e che è quasi terminata la pista ciclabile che parte da Lecco e arriva all’Orsa Maggiore.

Giacomo F.: “Sindaco, che squadra tifa? E’ contento del Lecco di quest’anno? Come sta andando?

Io tengo al Milan però tifo anche Lecco essendo sindaco di questa città: sono orgoglioso che sia stato promosso in serie C!