I “Tè della salute” di SYNLAB: un incontro sulla femminilità

Il Poliambulatorio SYNLAB San Nicolò apre le porte per discutere di pavimento pelvico e sessualità

Appuntamento, previa iscrizione, per mercoledì 20 novembre alle ore 18.45

LECCO – Il Poliambulatorio SYNLAB San Nicolò di Lecco, situato in Corso Carlo Alberto 78, ospiterà un evento dedicato alla salute femminile intitolato “Alla scoperta della nostra femminilità: dal pavimento pelvico alla sessualità”. L’incontro, in programma mercoledì 20 novembre alle ore 18.45, parte della serie “Tè della salute”, è aperto al pubblico e si propone di esplorare tematiche fondamentali per il benessere delle donne.

L’iniziativa mira a sensibilizzare e informare le partecipanti su aspetti cruciali della salute femminile, con un focus particolare sul pavimento pelvico e la sessualità. “Questi argomenti, spesso trascurati, sono essenziali per il benessere fisico e psicologico delle donne”, fanno sapere da Synlab. L’evento rappresenta un’opportunità per approfondire la conoscenza di queste tematiche in un ambiente accogliente e informale.

Presenti l’Ostetrica, la Sessuologa/Psicologa ed il Medico Specialista in Malattie Infettive che accompagneranno le presenti nel merito di questo tema, dando ampio spazio, come sempre, a domande e a momenti di condivisione.

L’incontro si inserisce in un più ampio programma di eventi dedicati alla salute e al benessere promossi da SYNLAB per offrire alla comunità momenti di confronto e apprendimento su temi di grande rilevanza.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi inviando una e-mail a eventi.sannicolo@synlab.it