Il comune di Lecco ricorda le vittime della strage di Nassiriya

Il 12 novembre alle 11 momento di commemorazione in via Martiri di Nassiriya

L’attentato provocò 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni, tra Carabinieri, militari dell’Esercito Italiano e civili

LECCO – Il 12 novembre ricorrono i 20 anni dalla strage di Nassiriya, in Iraq. L’attentato provocò 28 morti, 19 italiani e 9 iracheni, tra Carabinieri, militari dell’Esercito Italiano e civili. L’Italia partecipava alla missione “Antica Babilonia” fornendo unità militari dislocate nel sud del Paese, con base principale a Nassiriya, capoluogo della regione irachena di Dhi Qar sede di importanti giacimenti petroliferi.

Il 12 novembre 2003 alle ore 10.40 ora locale, le 8.40 in Italia, un camion cisterna pieno di esplosivo scoppiò davanti all’ingresso della base Maestrale, sede della MSU (Multinational Specialized Unit) italiana dei Carabinieri, provocando successivamente l’esplosione del deposito munizioni e la morte di diverse persone tra Carabinieri, militari e civili. L’Appuntato Andrea Filippa, di guardia all’ingresso della base principale, riuscì a uccidere i due attentatori, tant’è che il camion non esplose all’interno della caserma ma sul cancello di entrata, evitando così una strage di più ampie proporzioni.

In questa triste e dolorosa ricorrenza il Comune di Lecco, unitamente alle altre Istituzioni locali, promuove per domenica 12 novembre alle 11 un momento di commemorazione in via Martiri di Nassiriya, angolo via Ugo Foscolo.