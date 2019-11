Il Coni premia i suoi Benemeriti: “Siete il nostro orgoglio”

A Palazzo delle Paure la consegna delle Benemerenze Coni per i meriti nel 2018

Premiati 23 atleti e 3 Dirigenti. Bonacina: “Riconoscimento meritato, grazie del vostro impegno”

LECCO – Si sono svolte sabato pomeriggio presso Palazzo delle Paure le premiazioni degli atleti con le Benemerenze Coni 2018. Un prestigioso riconoscimento che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Lecco conferisce annualmente agli atleti che nel corso dell’anno passato si sono distinti per i loro risultati.

Ventitré gli atleti premiati alla presenza del Presidente del Coni Lecco Alessandro Bonacina, dal Sottosegretario regionale Antonio Rossi e dall’Assessore al Comune di Lecco Roberto Nigriello.

Bonacina: “Un onore consegnare questo riconoscimento”

Ad accogliere i benemeriti Coni 2018 è stato Sandro Bonacina: “E’ davvero un piacere potervi consegnare questo riconoscimento, in un palazzo come questo, che ha una storia proprio come l’avete voi premiati: un riconoscimento di così di alto valore lo si riceve quando si è raggiunto qualcosa di importante e voi certamente e voi l’avete fatto con sacrificio, professionalità e con tanta passione e anche questo vi deve fare onore. A voi il mio sincero ringraziamento ma anche da parte del mondo sportivo. Siete il nostro orgoglio”.

Bonacina ha anche approfittato del momento di ritrovo per fare il punto sul Coni di Lecco: “Nonostante la poca chiarezza, in questo 2019 grazie al coordinatore tecnico Luca Viscardi si è cercato di portare a termine nel migliore dei modi quanto avevamo messo in programma quest’anno. Per il terzo anno consecutivo si è svolto l’Educamp, mentre il 2 giugno scorso ricordiamo il successo della Giornata dello Sport del Coni in centro città. Il prossimo 20 novembre si terrà invece l’ultimo seminario del ciclo di 4 incontri proposti, dal titolo “Fisico e Società Sportive”. L’obiettivo è continuare a crescere, speriamo di riuscirci”.

“Vengo sempre molto volentieri a questa cerimonia – ha commentato Antonio Rossi – è sempre bello per un atleta ricevere un riconoscimento dal proprio Comune e dal proprio territorio. Ringrazio Sandro Bonacina per l’invito e per il lavoro che sta facendo in un anno, come noto, non particolarmente facile per lo sport. Il mio augurio è di continuare così, faccio a tutti un grande in bocca al lupo per la prossima stagione”.

Anche l’assessore Roberto Nigriello si è unito ai saluti: “Il Comune di Lecco deve essere al fianco del Coni, istituzione sportiva di indiscutibile valore. E’ un onore ospitarvi in questa sala, che considero una delle più belle di Lecco. Complimenti a tutti gli atleti!”.

Gli atleti ‘Benemeriti’

E’ stato quindi il momento delle premiazioni. Questi gli atleti premiati:

Medaglia di bronzo: Cecilia Zanotta (Campionessa Italiana Pattinaggio Sincronizzato), Xhuljano Vukaj (2° class. Campionato Europeo Kick-Light Kg.63), Nicola Ventura (Campione Italiano Energie Alternative), Silvia Scalia (Campionessa Italiana 50 metri dorso), Nicola Ripamonti (Campione Italiano K2 m1000 velocità), Elena Rasina (2° class. Campionato Europed Field Target), Irene Pozzebon (Campionessa Italiana corsa lunga distanza), Luca Petrella (5° class. Campionato Mondiale Trial delle Nazioni), Giorgia Pelacchi (4° class. Campionato Mondiale 4 Senza), Vanessa Panzeri (Campionessa Italiana Calcio Femminile), Marco Noris (Campione Italiano Rallycross), Giancarlo Maroni (Campione Italiano Formula Challenge), Giovanni Manzoni (5° class. Campionato Mondiale Golf Dilettanti a Squadre), Marco Frigerio (Campione Italiano Distensione su panca 94kg), Sofia Cantore (Campionessa Italiana Calcio Femminile), Mattia Arrigoni (Campione Italiano Sci d’Erba Super Gigante), Daniel Antonioli (4-5-6° class. Campionato Mondiale Winter Triathlon Elite).

Medaglia d’argento: Juri Zanotti (Campione Europeo Cross Country Olimpico Under 23 e Team Relay Elite), Silvia Valsecchi (3° class. Campionato del Mondo e 2° class. Campionato Europeo Corsa su pista inseguimento a squadre Elite), Miryam Fatime Sylla (2° class. Campionato Mondiale pallavolo femminile), Michele Spinelli (Campione Europeo Quattro di Punta Jole), Sylvia Nwakalor Chinelo (2° class. Campionato Mondiale pallavolo femminile).

Medaglia d’oro: Matteo Grattarola (Campione Mondiale Trial 2)

Il premio ai Dirigenti

Infine, premiati con la Stella di Bronzo anche tre Dirigenti: Marco Grassini (Lega Nazionale Dilettanti), Sergio Ripamonti (Presidente Federazione Italiana Bocce Lombardia) e Marco Riva (Consigliere Regionale Coni).

GALLERIA FOTOGRAFICA